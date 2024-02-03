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Общество
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ Бишкека. Температура варьируется от 35 до 68 градусов

Все абоненты, находящиеся на обслуживании и балансе Бишкектеплосети, подключены к циркуляционному режиму для того, чтобы избежать перемерзания системы отопления. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ведомственные абоненты предупреждены о режиме циркуляции без горячей воды.

«Температура на 8.00 на выходе с ТЭЦ варьируется от 35 до 68 градусов. Принимаются меры по повышению температуры на выходе с ТЭЦ Бишкека», — говорится в сообщении.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285835/
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