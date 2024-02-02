В Бишкеке 2 февраля небольшой снег. Температура воздуха ожидается −6 градусов. День увеличился до 9 часов 59 минут.
Памятные даты
В Кыргызстане прошел референдум
Референдум по двум вопросам прошел 2 февраля 2003 года. На нем избиратели должны были одобрить либо отклонить поправки в Конституцию, а также решить вопрос о том, позволено ли президенту Аскару Акаеву оставаться в должности до 2005-го. Оба вопроса одобрены большинством голосов.
Вынесенные на референдум поправки в Основной закон предусматривали расширение полномочий главы государства, сокращение полномочий Жогорку Кенеша, преобразование ЖК из двухпалатного парламента в однопалатный, сокращение числа депутатов Жогорку Кенеша со 105 (в обеих палатах) до 75 (в одной палате).
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому поражению.
Бои шли за каждый квартал, каждый дом, центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз.
31 января 1943-го командующий группировкой немецких войск Фридрих Паулюс сдался в плен. Двести героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие.
При обороне города погибли и ранены более 700 тысяч советских солдат и офицеров.
Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.
Всемирный день водно-болотных угодий
Ее основная цель — сохранение и рациональное использование водно-болотных угодий как средства достижения устойчивого развития во всем мире.
Люди, которые меняли мир
Родился государственный и военный деятель Михаил Фрунзе
В Кровавое воскресенье, 9 января 1905-го, участвовал в манифестации на Дворцовой площади в Петербурге, был ранен. Позже Михаил Васильевич признавал, что именно это событие привело его в «генералы от революции».
Руководил разгромом Повстанческой армии Махно. В ноябре 1921 года возглавлял чрезвычайное посольство в Анкаре, вел переговоры с Ататюрком.
С января 1925-го — председатель Реввоенсовета СССР и нарком по военным и морским делам. Под руководством Михаила Фрунзе проводилась военная реформа. Автор ряда военно-теоретических работ.
Умер 31 октября 1925 года. Похоронен 3 ноября на Красной площади в Москве у Кремлевской стены.
Имя Михаила Фрунзе носили и носят различные населенные пункты и объекты в странах бывшего СССР, выпущены почтовые марки, установлены памятники.
Его образ как известного военачальника Гражданской войны был очень популярен в советском, а позже в российском кинематографе.
Родился кинорежиссер Абдрашит Байтемиров
Свою творческую деятельность начал на сцене с постановки в 1965-м дипломного спектакля «Трактирщица» Карло Гольдони в Русском драмтеатре имени Надежды Крупской.
Молодой режиссер с 1965 по 1969 год смонтировал на студии «Кыргызфильм» 38 номеров киножурнала «Советская Киргизия».
Снял в 1966-1970 годах хроникально-документальные картины «Матвеева стоянка», «Мы — молодой рабочий класс», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Равноправная, суверенная», «Заоблачный пастух» (первый приз I Всесоюзного фестиваля цветных телевизионных фильмов в 1969-м), «Декада», «Близость».
Сдублировал на кыргызский язык 40 художественных лент.
В 1980 году дебютировал как сценарист в мультипликационном фильме «Старик Меке и великан».
Умер 21 декабря 2018-го.
Родился государственный деятель Джумгалбек Аманбаев
Родился 2 февраля 1946-го в селе Чаек Нарынской области. Советский, кыргызский партийный и государственный деятель.
Первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, заместитель премьер-министра Кыргызстана (1993-1995).
Народный депутат СССР. Депутат Верховного Совета Киргизской ССР четырех созывов, в 1989-1994 годах — депутат Верховного Совета КиргССР/КР.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», заслуженный зоотехник Кыргызстана.
Умер 11 февраля 2005-го.
Родилась актриса Айтурган Темирова
Родилась 2 февраля 1958 года во Фрунзе. Народная артистка Кыргызской Республики.
Айтурган Темирова в 14 лет дебютировала в фильме «Алые маки Иссык-Куля» режиссера Болота Шамшиева. В 1972-м на Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси она удостоена награды за лучший дебют.
Известна своими ролями в картинах «Снайперы», «Белый пароход», «Ранние журавли», «Волчья яма» и других.
31 августа 2021 года президент Садыр Жапаров наградил народную артистку КР орденом «Манас» III степени.
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