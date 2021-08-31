Садыр Жапаров наградил работников культуры званиями и орденами

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О награждении государственными наградами КР» за вклад в развитие культурного, интеллектуального и духовного потенциала республики, многолетний плодотворный труд, а также в связи с 30-летием независимости. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Уточняется, что орденом «Манас» III степени награждены:
- Тулкунджан Ахмадалиев (Анатолий Адали) — ведущий мастер сцены Государственного национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова;
- Мираида Далбаева — актриса театра и кино, член общественного объединения «Союз театральных деятелей Кыргызстана»;
- Анарбек Ибраев — солист Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова;
- Казаков Тугелбай — композитор, редактор телеканала «Маданият-Тарых-Тил» Общественной телерадиовещательной корпорации, член общественного объединения «Союз композиторов»;
- Кулайым Каныметова — артистка Кыргызского национального академического драматического театра имени Т.Абдумомунова;
- Айтурган Темирова — актриса кино.
Орденом «Данк»:
- Камчыбек Дюшалиев — преподаватель Кыргызской национальной консерватории имени К.Молдобасанова;
- Кутбубу Мамашова — певица, заведующая музеем Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова.
Медаль «Данк» получили:
- Сатыбалды Мамбеталиев — писатель, журналист;
- Гусман Набиуллин — артист Государственного академического симфонического оркестра имени А.Джумахматова;
- Самаган Токтосунов — художник.
Кроме того, указом президента 14 человек получили звание народного артиста.
Обладателями звания «Народный писатель» стали два человека, а «Народный поэт» присвоено пяти гражданам. Один человек стал народным художником.
Ряд других деятелей получили звания «Заслуженный артист», «Заслуженный деятель культуры», а также награждены почетной грамотой Кыргызской Республики.