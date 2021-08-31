Садыр Жапаров наградил работников культуры званиями и орденами

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О награждении государственными наградами КР» за вклад в развитие культурного, интеллектуального и духовного потенциала республики, многолетний плодотворный труд, а также в связи с 30-летием независимости. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что орденом «Манас» III степени награждены:

Тулкунджан Ахмадалиев (Анатолий Адали) — ведущий мастер сцены Государственного национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова;

Мираида Далбаева — актриса театра и кино, член общественного объединения «Союз театральных деятелей Кыргызстана»;

Анарбек Ибраев — солист Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова;

Казаков Тугелбай — композитор, редактор телеканала «Маданият-Тарых-Тил» Общественной телерадиовещательной корпорации, член общественного объединения «Союз композиторов»;

Кулайым Каныметова — артистка Кыргызского национального академического драматического театра имени Т.Абдумомунова;

Айтурган Темирова — актриса кино.

Орденом «Данк»:

Камчыбек Дюшалиев — преподаватель Кыргызской национальной консерватории имени К.Молдобасанова;

Кутбубу Мамашова — певица, заведующая музеем Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова.

Медаль «Данк» получили:

Сатыбалды Мамбеталиев — писатель, журналист;

Гусман Набиуллин — артист Государственного академического симфонического оркестра имени А.Джумахматова;

Самаган Токтосунов — художник.

Кроме того, указом президента 14 человек получили звание народного артиста.

Обладателями звания «Народный писатель» стали два человека, а «Народный поэт» присвоено пяти гражданам. Один человек стал народным художником.

Ряд других деятелей получили звания «Заслуженный артист», «Заслуженный деятель культуры», а также награждены почетной грамотой Кыргызской Республики.