Афиша Бишкека на неделю: саундтреки в исполнении оркестра и выставки

30 января — 2 февраля. Постоянные выставки музея
Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
1 января — 2 января. Гастроли Русского драмтеатра
Актеры Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова представят зрителям всеми любимые спектакли для детей и взрослых. Подробнее
Иссык-Кульский областной музыкально-драматический театр, 12.00, 18.00.
31 января. Концерт «Саундтреки к турецким сериалам»
Впервые в исполнении Симфонического Оркестра и Хора зрители услышат музыку из сериалов «Великолепный век» и «Черная любовь».
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.
2 февраля. Концерт «Лучшие саундтреки»
Зрителей ждет вечер самых популярных саундтреков и современной музыки в исполнении симфонического оркестра под управлением Урмата Тентимишова.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.