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Общество

Афиша Бишкека на неделю: саундтреки в исполнении оркестра и выставки

30 января — 2 февраля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 января — 2 января. Гастроли Русского драмтеатра

Актеры Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова представят зрителям всеми любимые спектакли для детей и взрослых. Подробнее

Иссык-Кульский областной музыкально-драматический театр, 12.00, 18.00.

31 января. Концерт «Саундтреки к турецким сериалам»

Впервые в исполнении Симфонического Оркестра и Хора зрители услышат музыку из сериалов «Великолепный век» и «Черная любовь».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

2 февраля. Концерт «Лучшие саундтреки»

Зрителей ждет вечер самых популярных саундтреков и современной музыки в исполнении симфонического оркестра под управлением Урмата Тентимишова.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285052/
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