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Общество

В Токтогульском районе открыли центр компьютерной томографии

В Центре общеврачебной практики Токтогульского района открылся центр компьютерной томографии. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, в центре частным партнером проведен капитальный ремонт, установлен современный компьютерный томограф компании Neusoft Medical Systems с медицинским оборудованием последнего образца. Стоимость услуги будет дешевле, чем в частных клиниках. Объем инвестиций составил $5 миллионов, проект будет реализован в течение 15 лет при участии инвестора.

В ведомстве добавили, что это шестой центр, открытый в рамках проекта государственно-частного партнерства «Установка аппаратов компьютерной томографии в организациях здравоохранения Кыргызской Республики».

Ранее были открыты и введены в эксплуатацию пять таких центров: в Республиканском лечебно-диагностическом центре и Клинической больнице скорой медицинской помощи в Бишкеке, в центрах общеврачебной практики Балыкчи, Кадамджайского и Узгенского районов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285538/
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