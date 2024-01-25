Снос пристройки в центре и обеспечение питьевой водой. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

В центре сносят пристройку На пересечении улиц Абдрахманова и Киевской сносят пристройку к дому. На месте работ побывал мэр Айбек Джунушалиев. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Демонтаж пристройки Часть пристройки демонтировали в прошлом году, оставшуюся часть владелец обязался снести самостоятельно. Однако не сделал этого, в связи с чем муниципалитет возобновил демонтаж. В общем по городу управление по контролю за землепользованием за 2023 год выдало 2 тысячи 337 уведомлений о сносе незаконных объектов. Из них 1 тысяча 883 уведомления на объекты облегченного типа, 269 — капитальные пристройки, а также 185 — о приведении в соответствие рекламных конструкций.

Правила дизайна Мэрия разработала и внесла в БГК проект постановления горкенеша «Об утверждении правил размещения и эксплуатации информационных, рекламных конструкций и требований к внешнему виду фасадов зданий, сооружений на территории Бишкека». Документ разработан в целях формирования целостного архитектурно-эстетического облика и улучшения существующей архитектурной среды столицы. Читайте по теме Три года разговоров. Как в Бишкеке дизайн-код внедряют «Правила представляют свод правил и требований к размещению и эксплуатации информационных, рекламных конструкций на земельных участках, в зданиях, сооружениях и иных объектах недвижимого имущества, порядку демонтажа информационных, рекламных конструкций, а также единых и обязательных для исполнения требований к внешнему виду фасадов зданий, сооружений на территории города», — говорится в справке-обосновании.

Три месяца, посвященных Айтматову В Бишкеке подвели итоги трехмесячника «Кыргыз тили жана Чынгыз Айтматов ааламы» и наградили победителей. «На протяжении трех месяцев во всех городских образовательных организациях проходили различные мероприятия по произведениям Чингиза Айтматова», — отметили в мэрии. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Подведены итоги трехмесячника, посвященного Чингизу Айтматову Проведены конкурсы по номинациям: «Мыкты кыргыз тили жана адабияты кабинети», «Мыкты кыргыз тили кабинети», поэтический конкурс «Дилгир», конкурс выразительного чтения «Кыргыз тилин суйомун», конкурс сочинений «Адамзаттын мугалими Айтматов — Дуйшон жана мен», конкурс исследовательских проектов «Айтматов ааламы», конкурсы «Мыкты видеоролик» и «Каармандар суйлойт», а также конкурс КВН по произведениям Айтматова.

Дефицита питьевой воды не будет? В Бишкекводоканале не могут дать стопроцентную гарантию, что прошлогодняя ситуация с нехваткой питьевой воды, когда вводили ограничения, не повторится. Однако, как отметил начальник производственно-эксплуатационного управления Чынгыз Жумалиев, они проводят ряд мероприятий и работ, чтобы не допустить этого. В частности, чистят подпитывающие водозабор «Орто-Алыш» озера, скважины. Подготовили документы для бурения новых и другие.

Кадровые перестановки В Бишкекском агентстве ритуальных услуг сменилось руководство. Возглавлявшего БАРУ Торохана Жунусбекова освободили от должности в связи с истечением срока трудового договора. Также приняты во внимание нарушения, выявленные в ходе аудита финансово-хозяйственной деятельности БАРУ за 2023 год. Новым директором назначен Улан Дуйшенов.