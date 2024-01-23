22:26
USD 89.31
EUR 97.27
RUB 1.01
Общество

На дачников товарищества «Луч» давят, представляясь сотрудниками ГКНБ

Председатель товарищества «Луч» Наталья Манзова и дачники общества просят руководство страны обратить внимание на их проблему. Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции.

Читайте по теме
Остановите беспредел! Председатель товарищества «Луч» обратилась к властям

Наталья Манзова рассказала, что товарищество «Луч» образовано в 1984 году. Землю выделили управлению исправительно-трудовых учреждений МВД с правом бессрочного и бесплатного пользования. В 2002-м произошло разделение МВД и Главного управления исполнения наказаний, последнее стало отдельной службой (ныне СИН). МВД от своей земли отказалось, но ГУИН не спешило брать территорию на свой баланс. Этим еще в 2020 году решила воспользоваться инициативная группа, которая пыталась забрать участки себе.

«Они неоднократно писали жалобы. Меня постоянно обвиняли в незаконной продаже участков. Но я этого не делала. Трижды на меня возбуждали уголовное дело и трижды закрывали в связи с отсутствием состава преступления», — рассказала Наталья Манзова.

В марте 2022-го Иссык-Атинская прокуратура возбуждает четвертое уголовное дело. Земли решило забрать себе Милянфанское айыл окмоту.

«В суде меня полностью оправдали по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями за отсутствием в моих действиях состава преступления и признали виновной в подделке документов без назначения наказания в связи с истечением срока давности. Формальным поводом для этого послужило то, что я, как председатель, выдавала членам товарищества выписки из решения о выделении земельного участка, образец которого мне предоставили в Госрегистре», — добавила она.

Адвокат Милянфанского айыл окмоту не согласился с таким решением и подал апелляцию в суд второй инстанции. Но Чуйский областной суд отказал в удовлетворении жалобы.

«В декабре 2023 годы я получила документы, которые был изъяты на время суда. Собирались заняться оформлением участков в рамках земельной амнистии. Но в конце декабря мне позвонили из ГКНБ Иссык-Атинского района и сказали, что на меня вновь поступила жалоба. Мы с адвокатом поехали, но следователь отказался нам представляться, не показал жалобу. Тогда адвокат сказала, чтобы они вызывали меня по повестке», — сообщила глава товарищества «Луч».

«С этого времени начались звонки следователя. Он также отказывается представляться. Но требует карту-схему товарищества, списки дачников, оригиналы госактов на землю. Сейчас он говорит о том, чтобы не оформляли никакие документы. У меня никаких документов сейчас нет. Я по акту передала все юридические документы ГУИН, написала письмо, попросила ускорить перерегистрацию, чтобы люди смогли воспользоваться земельной амнистией. На допросы стали вызывать наших дачников. Я пятый год нахожусь под таким давлением. Мне скоро 70 лет. За государственную землю приходится расплачиваться своим здоровьем. Мы также обрались с заявлениями в правоохранительные органы. Но никто из следователей к нам не приехал. Мы просим главу ГКНБ Камчыбека Ташиева принять меры, разберитесь в сложившееся ситуации», — заключила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284902/
просмотров: 1028
Версия для печати
Материалы по теме
Национализация госдач. Реакция Исхака Масалиева на инициативу коллеги
Депутат предложил вернуть дачи видных госдеятелей Кыргызстана государству
В селе Беш-Кунгей сгорели четыре дачи
Земельный вопрос. Как дачные участки стали никому не нужны
В Кыргызстане намерены ограничить выдачу земель для дачного строительства
Популярные новости
Землетрясение в&nbsp;Кыргызстане. Сильных толчков не&nbsp;будет Землетрясение в Кыргызстане. Сильных толчков не будет
Землетрясение в&nbsp;Кыргызстане. Глава МЧС призвал граждан не&nbsp;паниковать Землетрясение в Кыргызстане. Глава МЧС призвал граждан не паниковать
В&nbsp;Кыргызстане выявили более 500 очагов сибирской язвы В Кыргызстане выявили более 500 очагов сибирской язвы
К&nbsp;середине недели в&nbsp;Бишкеке потеплеет, но&nbsp;ненадолго К середине недели в Бишкеке потеплеет, но ненадолго
Бизнес
Целы и&nbsp;невредимы: ночное землетрясение не&nbsp;отразилось на&nbsp;объектах Elite House Целы и невредимы: ночное землетрясение не отразилось на объектах Elite House
Добро пожаловать в&nbsp;новый филиал ЗАО &laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;, открытый в&nbsp;Бишкеке! Добро пожаловать в новый филиал ЗАО «Коммерческий Банк КСБ», открытый в Бишкеке!
Doscredobank и&nbsp;Avosend вручили ценные подарки по&nbsp;итогам первого этапа акции Doscredobank и Avosend вручили ценные подарки по итогам первого этапа акции
Acıbadem в&nbsp;2023&nbsp;году: год достижений и&nbsp;свершений Acıbadem в 2023 году: год достижений и свершений
23 января, вторник
22:00
Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их ...
21:24
Парковка вместо газона. Бишкекчанин недоволен, что уничтожают зеленые зоны
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 января: осадки не ожидаются
20:38
На дачников товарищества «Луч» давят, представляясь сотрудниками ГКНБ
20:28
Вести непрерывную видеосъемку при обысках предлагает депутат