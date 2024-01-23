На дачников товарищества «Луч» давят, представляясь сотрудниками ГКНБ

Председатель товарищества «Луч» Наталья Манзова и дачники общества просят руководство страны обратить внимание на их проблему. Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции.

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Наталья Манзова рассказала, что товарищество «Луч» образовано в 1984 году. Землю выделили управлению исправительно-трудовых учреждений МВД с правом бессрочного и бесплатного пользования. В 2002-м произошло разделение МВД и Главного управления исполнения наказаний, последнее стало отдельной службой (ныне СИН). МВД от своей земли отказалось, но ГУИН не спешило брать территорию на свой баланс. Этим еще в 2020 году решила воспользоваться инициативная группа, которая пыталась забрать участки себе.

«Они неоднократно писали жалобы. Меня постоянно обвиняли в незаконной продаже участков. Но я этого не делала. Трижды на меня возбуждали уголовное дело и трижды закрывали в связи с отсутствием состава преступления», — рассказала Наталья Манзова.

В марте 2022-го Иссык-Атинская прокуратура возбуждает четвертое уголовное дело. Земли решило забрать себе Милянфанское айыл окмоту.

«В суде меня полностью оправдали по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями за отсутствием в моих действиях состава преступления и признали виновной в подделке документов без назначения наказания в связи с истечением срока давности. Формальным поводом для этого послужило то, что я, как председатель, выдавала членам товарищества выписки из решения о выделении земельного участка, образец которого мне предоставили в Госрегистре», — добавила она.

Адвокат Милянфанского айыл окмоту не согласился с таким решением и подал апелляцию в суд второй инстанции. Но Чуйский областной суд отказал в удовлетворении жалобы.

«В декабре 2023 годы я получила документы, которые был изъяты на время суда. Собирались заняться оформлением участков в рамках земельной амнистии. Но в конце декабря мне позвонили из ГКНБ Иссык-Атинского района и сказали, что на меня вновь поступила жалоба. Мы с адвокатом поехали, но следователь отказался нам представляться, не показал жалобу. Тогда адвокат сказала, чтобы они вызывали меня по повестке», — сообщила глава товарищества «Луч».

«С этого времени начались звонки следователя. Он также отказывается представляться. Но требует карту-схему товарищества, списки дачников, оригиналы госактов на землю. Сейчас он говорит о том, чтобы не оформляли никакие документы. У меня никаких документов сейчас нет. Я по акту передала все юридические документы ГУИН, написала письмо, попросила ускорить перерегистрацию, чтобы люди смогли воспользоваться земельной амнистией. На допросы стали вызывать наших дачников. Я пятый год нахожусь под таким давлением. Мне скоро 70 лет. За государственную землю приходится расплачиваться своим здоровьем. Мы также обрались с заявлениями в правоохранительные органы. Но никто из следователей к нам не приехал. Мы просим главу ГКНБ Камчыбека Ташиева принять меры, разберитесь в сложившееся ситуации», — заключила она.