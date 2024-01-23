Миллион цветов, новая скважина и больше чиновников. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Куда больше? В рамках административно-территориальной реформы мэрия Бишкека планирует просить у кабинета министров повышения предельной штатной численности муниципальных служащих с 1 тысячи 50 до 1 тысячи 300. Читайте по теме Бишкек не превратится в большой аул. Мэр о территориальной реформе Руководитель аппарата муниципалитета Миргазы Исаков объяснил это тем, что мэрия не должна оставлять без работы сотрудников вновь созданных МТУ. Кроме того, нужно увеличить количество акимиатов. По его словам, сейчас по каждой отрасли создана рабочая группа и идут расчеты, сколько муниципальных служащих необходимо, сколько потребуется дополнительно финансирования.

Скважина для полива В сквере «Театральном» началось бурение четвертой скважины. Это делают для дальнейшего обеспечения поливной водой засушливых и маловодных районов города. Ранее новые скважины пробурили на пересечении улиц Профсоюзной и Нарвской, Ахунбаева и Кок-Жангак, завершаются работы на пересечении улиц Жайыла Баатыра и Чортекова.

О земельной амнистии В Бишкеке продолжают прием заявлений на объекты, которые попадают под земельную амнистию. К заявлению необходимо приложить: копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физического лица), или свидетельства о регистрации юридического лица;

копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок, технического паспорта единицы недвижимого имущества (при наличии);

нотариально заверенную доверенность представителей;

документы (при наличии), подтверждающие факт приобретения объекта, или соответствующие расписки, квитанции об оплате коммунальных услуг, земельного налога, доверенности и другие документы, относящиеся к объектам земельной амнистии. За достоверность предоставленных материалов персональную ответственность несет заявитель. Документы принимают ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: микрорайон «Тунгуч», 57 (департамент индивидуального жилищного строительства и градостроительства), телефоны: 0312979297, 0312979454.

Платите за вывоз мусора В столице проходит работа по увеличению абонентской базы МП «Тазалык». В Первомайском районе по итогам 2023 года она выросла на 12 тысяч 476 человек (8,04 процента от общего числа абонентов района). Также проведены проверки по программе «ЭКО Бишкек» 1 тысячи 500 хозяйствующих субъектов. Из них у 139 выявлено отсутствие договора, 25 не работали на момент проверки, а 35 заключили договоры с другими предприятиями. «Разъяснительные работы проводятся с акцентом на преимущества и возможности, предоставляемые муниципальным предприятием «Тазалык». Гражданам предоставляется информация о тарифах, графике работы, а также о текущих и планируемых мероприятиях по улучшению качества предоставляемых услуг», — отметили в мэрии.