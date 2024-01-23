22:26
USD 89.31
EUR 97.27
RUB 1.01
Общество

Миллион цветов, новая скважина и больше чиновников. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Куда больше?

В рамках административно-территориальной реформы мэрия Бишкека планирует просить у кабинета министров повышения предельной штатной численности муниципальных служащих с 1 тысячи 50 до 1 тысячи 300.

Читайте по теме
Бишкек не превратится в большой аул. Мэр о территориальной реформе

Руководитель аппарата муниципалитета Миргазы Исаков объяснил это тем, что мэрия не должна оставлять без работы сотрудников вновь созданных МТУ. Кроме того, нужно увеличить количество акимиатов.

По его словам, сейчас по каждой отрасли создана рабочая группа и идут расчеты, сколько муниципальных служащих необходимо, сколько потребуется дополнительно финансирования.

Скважина для полива

В сквере «Театральном» началось бурение четвертой скважины. Это делают для дальнейшего обеспечения поливной водой засушливых и маловодных районов города.

Ранее новые скважины пробурили на пересечении улиц Профсоюзной и Нарвской, Ахунбаева и Кок-Жангак, завершаются работы на пересечении улиц Жайыла Баатыра и Чортекова.

О земельной амнистии

В Бишкеке продолжают прием заявлений на объекты, которые попадают под земельную амнистию. К заявлению необходимо приложить:

  • копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физического лица), или свидетельства о регистрации юридического лица;
  • копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок, технического паспорта единицы недвижимого имущества (при наличии);
  • нотариально заверенную доверенность представителей;
  • документы (при наличии), подтверждающие факт приобретения объекта, или соответствующие расписки, квитанции об оплате коммунальных услуг, земельного налога, доверенности и другие документы, относящиеся к объектам земельной амнистии.

За достоверность предоставленных материалов персональную ответственность несет заявитель.

Документы принимают ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: микрорайон «Тунгуч», 57 (департамент индивидуального жилищного строительства и градостроительства), телефоны: 0312979297, 0312979454.

Платите за вывоз мусора

В столице проходит работа по увеличению абонентской базы МП «Тазалык». В Первомайском районе по итогам 2023 года она выросла на 12 тысяч 476 человек (8,04 процента от общего числа абонентов района). Также проведены проверки по программе «ЭКО Бишкек» 1 тысячи 500 хозяйствующих субъектов. Из них у 139 выявлено отсутствие договора, 25 не работали на момент проверки, а 35 заключили договоры с другими предприятиями.

«Разъяснительные работы проводятся с акцентом на преимущества и возможности, предоставляемые муниципальным предприятием «Тазалык». Гражданам предоставляется информация о тарифах, графике работы, а также о текущих и планируемых мероприятиях по улучшению качества предоставляемых услуг», — отметили в мэрии.

Более миллиона цветов

В теплицах Бишкекзеленхоза начали посев семян однолетних цветов. Сотрудники предприятия в этом году планируют вырастить более 1 миллиона 600 цветов, чтобы высадить их весной на столичных клумбах.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . В Бишкекзеленхозе высаживают семена однолетних цветов

«Цветы будут высаживаться согласно дизайну, который составили и выбрали сотрудники предприятия», — заметили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284895/
просмотров: 711
Версия для печати
Материалы по теме
Вакансия контролера и неудобная новая схема автобуса. Что происходит в Бишкеке
Изменение схем движения автобусов и снос автомойки. Что происходит в Бишкеке
GPS-трекеры, мультики в автобусах, отстрел животных. Что происходит в Бишкеке
Что будет на месте «Эмгек резерви», и смена кадров. Что происходит в Бишкеке
Как сэкономить на проезде, и демонтаж кафе. Что происходит в Бишкеке
О новой школе и о том, когда повысят тариф на проезд. Что происходит в столице
Запрет на митинги и «умные» светофоры. Что происходит в Бишкеке
Бишкек не станет аулом, и как уехать с нового автовокзала. Новости столицы
Перенос автовокзалов и латание дыр на дорогах. Что происходит в Бишкеке
Новый автовокзал, автобусный маршрут и поликлиника. Что происходит в Бишкеке
Популярные новости
Землетрясение в&nbsp;Кыргызстане. Сильных толчков не&nbsp;будет Землетрясение в Кыргызстане. Сильных толчков не будет
Землетрясение в&nbsp;Кыргызстане. Глава МЧС призвал граждан не&nbsp;паниковать Землетрясение в Кыргызстане. Глава МЧС призвал граждан не паниковать
В&nbsp;Кыргызстане выявили более 500 очагов сибирской язвы В Кыргызстане выявили более 500 очагов сибирской язвы
К&nbsp;середине недели в&nbsp;Бишкеке потеплеет, но&nbsp;ненадолго К середине недели в Бишкеке потеплеет, но ненадолго
Бизнес
Целы и&nbsp;невредимы: ночное землетрясение не&nbsp;отразилось на&nbsp;объектах Elite House Целы и невредимы: ночное землетрясение не отразилось на объектах Elite House
Добро пожаловать в&nbsp;новый филиал ЗАО &laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;, открытый в&nbsp;Бишкеке! Добро пожаловать в новый филиал ЗАО «Коммерческий Банк КСБ», открытый в Бишкеке!
Doscredobank и&nbsp;Avosend вручили ценные подарки по&nbsp;итогам первого этапа акции Doscredobank и Avosend вручили ценные подарки по итогам первого этапа акции
Acıbadem в&nbsp;2023&nbsp;году: год достижений и&nbsp;свершений Acıbadem в 2023 году: год достижений и свершений
23 января, вторник
22:00
Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их ...
21:24
Парковка вместо газона. Бишкекчанин недоволен, что уничтожают зеленые зоны
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 января: осадки не ожидаются
20:38
На дачников товарищества «Луч» давят, представляясь сотрудниками ГКНБ
20:28
Вести непрерывную видеосъемку при обысках предлагает депутат