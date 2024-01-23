Территориальная реформа. В Бишкеке хотят увеличить число муниципальных служащих

В рамках административно-территориальной реформы мэрия Бишкека планирует просить у кабинета министров повышения предельной штатной численности муниципальных служащих мэрии с 1 тысячи 50 до 1 тысячи 300. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по местному самоуправлению и работе с общественными организациями сообщил руководитель аппарата мэрии Миргазы Исаков.

Он объяснил это тем, что муниципалитет не должен оставлять без работы сотрудников вновь созданных МТУ. Кроме того, нужно увеличить количество акимиатов.

По его словам, сейчас по каждой отрасли создана рабочая группа и идут расчеты, сколько муниципальных служащих нужно, сколько потребуется дополнительно финансирования.

В Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. В ее результате укрупнят айыльные аймаки и города, территория столицы увеличится почти втрое.