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Общество

Ждут ли Кыргызстан разрушительные землетрясения? Ответ сейсмолога

Сегодня ночью в Китае рядом с Кыргызстаном произошло шесть землетрясений. Все они ощущались в нашей республике и Казахстане. 24.kg поинтересовалось у главы Национальной академии наук и директора Института сейсмологии Канатбека Абдрахматова, было ли оно каким-то особенным и ждать ли кыргызстанцам сильных землетрясений?

— Само по себе землетрясение, которое произошло сегодня в 00.08, с точки зрения сейсмолога ничем особенным не выделялось. Оно произошло в месте, где они всегда происходят, силой такой, какой должно быть. Единственное, меня несколько поразило и напрягло отношение населения, особенно жителей Бишкека к нему. Прямо паника. В последние годы такого не было. Ночью многие люди обращались ко мне, я пытался объяснить им, что это за землетрясение, может ли быть следующее. Так вот, многие люди пересылали сообщение, что вторая волна будет в 3.37, и люди, начитавшись этого, не заходили домой. Вот этот феномен меня интересует.

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Я много раз выступал, говорил, что землетрясения в Кыргызстане были и будут, в том числе и такие сильные, и что после них бывают афтершоки — несколько слабых землетрясений. После ночного было три-четыре силой 5 баллов в эпицентре. А он находился в 300 километрах от столицы, и для Бишкека эти землетрясения никакого влияния, значения не имеют... Некоторые даже не почувствовали.

— Усиливается в Кыргызстане сейсмоактивность или нет?

— Нет. Все происходит как обычно. Количество не увеличивается. На прошлой неделе принимали отчет Института сейсмологии. 

Статистика 2023 года не отличается от предыдущих — около 9,2 тысячи событий в год. Ничего архивыдающегося в количестве землетрясений нет.

Почему я это говорю. В социальных сетях появилась информация, что тектонические плиты в этом году ведут себя как-то странно и так далее. Все это ерунда. Как вели себя сто лет назад, так и ведут, в какую сторону двигались, так и двигаются. Но такие слухи наносят много социального вреда.

— Прогнозирование — дело неблагодарное, но все же, сильные землетрясения в ближайшее время ожидаются?

— В Институте сейсмологии есть, будем говорить, более долгосрочный прогноз.

В 2008 году начался период сейсмической активизации на Тянь-Шане. Было сильное землетрясение в Нуре, потом еще несколько достаточно сильных в других местах.

Этот период будет продолжаться до 2026 года. Нам еще три года переждать. В этот период могут произойти сильные землетрясения силой, скажем, в 5-6 баллов. Мы думаем, почти уверены, что сила не будет превышать 6 баллов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284876/
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