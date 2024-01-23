Землетрясение в Кыргызстане. Госстрой просит сообщать о дефектах в зданиях

Госстрой просит кыргызстанцев сообщать о появившихся после землетрясения дефектах в зданиях.

В ведомстве отметили, что проводятся работы по выявлению дефектов на объектах строительства, а также в уже построенных зданиях.

Граждане, заметившие дефекты, могут обратиться с фото- или видеоматериалами по номеру 0555579257 (WhatsApp).

Напомним, что за минувшую ночь в Китае на границе с Кыргызстаном произошло шесть землетрясений. Самым сильным из них было первое, интенсивность составила в эпицентре 8 баллов. В КР также ощущались все подземные толчки от 3 до 6 баллов.