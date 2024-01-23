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Общество

Национальный центр развития аквакультуры и рыболовства создадут в Кыргызстане

Национальный центр развития аквакультуры и рыболовства создадут в Кыргызстане. Об этом журналистам сообщил заместитель директора департамента рыбного хозяйства Нурзамат Акпаралы уулу.

По его словам, проект будет реализован в рамках заключенного между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и Корейским морским институтом меморандума на базе государственного предприятия «Тонский рыбоводный завод».

Планируются строительство, реконструкция и техническое оснащение инкубационных цехов, лаборатории, жилых помещений, столовой, а также обеспечение необходимым оборудованием.

Фермеров здесь будут обучать технологиям рыбоводства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284858/
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