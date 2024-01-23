Центром управления в кризисных ситуациях при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызстана разработан QR-код для оперативного получения по мобильному телефону информации о правилах поведения и безопасности при угрозе или возникновении ЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пользуясь данным QR-кодом, можно узнать о правилах поведения и безопасности. Отмечается, что он размещен в школах, общественных местах и ​​торговых центрах.

Напомним, что за ночь в Китае на границе с Кыргызстаном произошло шесть землетрясений. Самым сильным из них было первое, интенсивность составила в эпицентре 8 баллов. В КР также ощущались все подземные толчки от 3 до 6 баллов.