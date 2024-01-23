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Общество

Правила безопасности при землетрясении можно узнать через QR-код — МЧС

Центром управления в кризисных ситуациях при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызстана разработан QR-код для оперативного получения по мобильному телефону информации о правилах поведения и безопасности при угрозе или возникновении ЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пользуясь данным QR-кодом, можно узнать о правилах поведения и безопасности. Отмечается, что он размещен в школах, общественных местах и ​​торговых центрах.

Напомним, что за ночь в Китае на границе с Кыргызстаном произошло шесть землетрясений. Самым сильным из них было первое, интенсивность составила в эпицентре 8 баллов. В КР также ощущались все подземные толчки от 3 до 6 баллов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284840/
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