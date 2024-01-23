В Кыргызстане обращений в медицинские учреждения после землетрясения от пострадавших не было. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

Напомним, что за минувшую ночь в Китае на границе с Кыргызстаном произошло шесть землетрясений. Самым сильным из них было первое, интенсивность составила в эпицентре 8 баллов. В КР также ощущались все подземные толчки от 3 до 6 баллов.

Землетрясение почувствовали и в Алматы. По данным казахских СМИ, пострадало 44 человека. Люди обратились за медицинской помощью с различными формами травм легкой и средней степени тяжести, такими как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей. Госпитализированы трое взрослых и пятеро детей, остальные отправлены на амбулаторное лечение.

Ранее в Горздраве Алматы сообщали о восьми пострадавших, получивших травмы, выбегая из дома либо выпрыгивая из окон.