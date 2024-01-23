О зараженных гриппом и коронавирусом в Кыргызстане рассказали медики

В Кыргызстане за неделю, с 15 по 21 января, зарегистрированы 9 тысяч 295 случаев ОРВИ и гриппа, а также 5 случаев COVID-19. Об этом сообщает департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 8,1 процента.

Из всех заболевших 67,1 процента составляют дети до 14 лет.

Высокая заболеваемость наблюдается в Бишкеке, Оше и Чуйской области. Что касается коронавируса, то все случаи зарегистрированы в столице.

Мониторинг заражения гриппом, ОРВИ и COVID-19 по республике продолжается, эпидемиологическая ситуация находится под контролем.