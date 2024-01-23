Что необходимо знать, выезжая на работу за границу. Советы отправляющимся

С каждым годом число желающих выехать за пределы Кыргызстана в поисках работы растет. Однако не у всех граждан, принявших решение уехать из страны, получается благополучно трудоустроиться и обустроиться. Многие впоследствии сталкиваются с трудностями. Они забывают о важных документах и не завершают дела, которые невозможно вести из-за границы. Это может создать дополнительные неудобства и осложнить процесс адаптации в новом государстве.

Редакция 24.kg решила собрать несколько важных рекомендаций, которые помогут кыргызстанцам легально и безопасно пребывать в других странах.

Оформление документов

Даже незначительные ошибки в персональных сведениях могут сделать невозможным пересечение границы.

Для выезда из Кыргызской Республики за рубеж требуется оформить заграничный паспорт. Выезд с внутренним паспортом (ID-картой) возможен лишь в Россию, Казахстан и Узбекистан. Необходимо проверить правильность всех внесенных в паспорт сведений (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, дата выдачи и срок действия паспорта, данные о детях, включая их фотографии).

Законы и правила многих иностранных государств предусматривают, что срок действия паспорта должен заканчиваться не ранее чем через шесть месяцев после въезда в страну.

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Билеты: они должны быть выписаны на то же имя, которое указано в паспорте. Проверьте правильность указанных в них данных (даты, маршрут). Рекомендуется сделать несколько копий билетов.

Медицинская страховка. Наличие полиса ОМС является обязательным условием для получения гражданами КР виз и въезда на территорию ряда иностранных государств (например, стран Шенгенской зоны).

Рекомендуется оформить медицинскую страховку, даже если она не требуется для получения визы или въезда в страну. Отсутствие страховки может обернуться крупными расходами при наступлении страхового случая.

Если утрачен загранпаспорт

В случае утраты паспорта за пределами Кыргызстана необходимо обратиться в кыргызское дипломатическое представительство или консульское учреждение в государстве пребывания.

Если кыргызское загранучреждение расположено далеко от местонахождения, рекомендуется предварительно связаться с его сотрудниками по телефону и получить дополнительные разъяснения относительно требуемых документов.

Если в стране пребывания отсутствует кыргызское загранучреждение, необходимо связаться с Министерством иностранных дел КР.

У них можно получить информацию о местонахождении загранучреждения, которое покрывает государство вашего нахождения.

Региональные особенности

Принимая решение отправиться в другую страну, помните, что существующие в ней общественно-политическая обстановка, климатические условия, законы и обычаи, особенности поведения могут не совпадать с вашими представлениями об условиях идеального отдыха.

Гражданам Кыргызстана за границей следует уважать образ жизни местного населения, не грубить, не проявлять высокомерия и пренебрежения к местной культуре, а также не допускать оскорбительных высказываний по отношению к руководителям государства пребывания.

В условиях жаркого климата, способствующего возникновению опасных инфекционных заболеваний, необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические меры предосторожности.

Как избежать нежелательных инцидентов

Имейте в виду, что, пересекая границу, вы столкнетесь с рядом формальностей при прохождении пограничного и таможенного контроля. Не забудьте заполнить таможенную декларацию, если это необходимо.

Наиболее распространенные нарушения таможенных правил — несоблюдение запрета (или количественных ограничений) на ввоз и вывоз товаров, недостоверное или неполное декларирование провозимых через границу вещей. За такие нарушения могут быть предусмотрены штраф, конфискация товаров или другие санкции.

При пересечении границы следует воздержаться от выполнения просьб случайных людей пронести через пункты досмотра чужие вещи под предлогом перевеса багажа и тому подобное.

Как не стать жертвой торговли людьми

При поиске работы за рубежом не соглашайтесь на предложения нелегальной подработки. В случае нелегального трудоустройства будет невозможно получить достойную оплату труда, реализовать положенные социальные гарантии (например, оказание медицинской помощи).

Внимательно изучите предложение работодателя и проверьте правильность оформления документов на работу.

При выезде рекомендуется убедиться, что виза предусматривает возможность занятия трудовой деятельностью. В подавляющем большинстве случаев виза не дает такого права.

Особо следует подчеркнуть, что, как правило, разрешение на работу нужно оформлять до отъезда, обратившись в консульское учреждение соответствующего государства. Не следует доверять обещаниям, что можно въехать в страну по туристической визе, а все необходимые формальности будут улажены по прибытии в государство.

Гражданам КР, выезжающим за границу для заключения брака и/или проживания с супругом-иностранцем, необходимо заранее ознакомиться с особенностями правового положения иностранцев в стране пребывания.

Во время пребывания за границей не отдавайте паспорт на хранение работодателю либо лицу, с которым предполагается заключить брак.

Преступники могут использовать ваши документы в целях шантажа и ограничения свободы передвижения.

Возьмите денежные средства на покрытие транспортных расходов по возвращению домой или приобретите билет в оба конца. Известите о дате отъезда семью и друзей и оставьте свой адрес и телефон за границей.

По прибытии на место свяжитесь со своими близкими в Кыргызстане и по возможности продолжайте поддерживать с ними регулярные контакты.

Полномочия кыргызских загранучреждений

Министерство труда, социального обеспечения и миграции напоминает, что далеко не все проблемы, которые возникают у кыргызстанцев за границей, может решить консульство КР.

Например, если не устраивает гостиничный сервис, то нет смысла звонить с жалобой в консульство, поскольку в его функции рассмотрение таких вопросов не входит.

Если же во время пребывания за границей утрачен загранпаспорт, то именно кыргызское загранучреждение поможет в оформлении временного документа, удостоверяющего личность, — свидетельства на возвращение в Кыргызскую Республику.