Работа за границей. Как власти помогают кыргызстанцам легально трудоустроиться

Бедность, безработица и низкая заработная плата — проблема многих кыргызстанцев. Именно по этой причине более 1 миллиона соотечественников живут и трудятся за пределами страны. Если раньше большая часть из них находилась в России, то сегодня все больше кыргызстанцев ищут новые направления.

Для этого в Кыргызстане даже создан центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции. Он помогает безопасно, а самое главное — легально трудоустроиться в других государствах. Директор центра Бактыбек Кудайбердиев рассказал 24.kg, где, кроме РФ, могут заработать кыргызстанцы и что нужно для этого знать.

Какие страны принимают

Основным партнером Кыргызстана по трудовой миграции является Россия. По словам Бактыбека Кудайбердиева, там находится около 400 тысяч кыргызстанцев.

Наши граждане успешно работают в Казахстане, Турции, странах Персидского залива, Европы. Около 50 тысяч — в США. Бактыбек Кудайбердиев

Официально через центр можно трудоустроиться в Великобританию и Южную Корею.

Также услуги по трудоустройству предоставляют государства Персидского залива — Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Оман.

«Прорабатывается вопрос легального трудоустройства на территории Сардинии. Также кыргызстанцы могут работать в Германии. Кроме того, есть соглашение с Японией», — добавили в центре.

Всего, отметил Бактыбек Кудайбердиев, более 25 стран, где граждане КР могут легально и безопасно устроиться на работу.

Как попасть

Кыргызстанцы, желающие поехать за границу, могут обратиться в центр трудоустройства граждан либо в частные агентства занятости, у которых есть официальные разрешения.

«Например, в Великобритании можно трудоустроиться только через наш центр. Мы сотрудничаем с четырьмя операторами этой страны. Они нам закидывают свои квоты, обозначают дату проведения регистрации. Это может быть в сентябре или в апреле. Информация объявляется на нашем сайте migrant.kg. В настоящее время мы модернизировали наш сайт. В год его посещают более 250 тысяч человек. Ежедневно посещают около 2 тысяч человек. Именно на migrant.kg мы объявляем дату регистрации и время проведения», — рассказал 24.kg Бактыбек Кудайбердиев.

Он заметил, что граждане, прочитав информацию на сайте, могут сидя дома начать заполнять анкету. После регистрации работодатели сами прилетают в Кыргызстан и проводят собеседование.

«В отборе соискателя мы не участвуем, мы просто создаем условия для собеседования. Из документов, кроме паспорта, ничего не нужно. После успешного собеседования наши партнеры высылают нам данные тех, кто успешно прошел его. Это мы объявляем опять-таки на сайте», — сказали в центре трудоустройства граждан.

Глава центра добавил, что в Южную Корею регистрация проходит офлайн.

«Перед тем, как выехать за рубеж, мы проводим предвыездную подготовку. Обучаем, каким образом надо себя вести в той или иной стране. Рассказываем законы, историю. И говорим, чтобы они не нарушали договор», — подчеркнул он.

Требования

Одно из основных требований для трудовых мигрантов — это знание языка.

В интервью 24.kg Бактыбек Кудайбердиев рассказал, что, к примеру, в Южной Корее, обязательно требуют знать корейский язык.

«С Южной Кореей мы сотрудничаем уже на протяжении 17 лет. Там основное требование — это знание корейского. Наши граждане должны знать хотя бы базовый уровень языка. Таким же образом Южная Корея прилетает к нам и проводит экзамены. По истечении определенного времени они проводят Skill Test», — отметил он.

Проверяют ловкость рук (тест базовых навыков), наличие любого вида цветовой слепоты (например, дальтонизм, физический тест), проводят тест на компетенцию и интервью.

Также претендент проходит цветовые тесты, чтобы проверить способность правильно видеть и различать цвета.

Успешное прохождение тестирования позволит соискателю попасть в базу данных Министерства труда Кореи и в будущем в случае выбора работодателем кандидата будет возможность открыть рабочую визу.

«По направлению Великобритания знание языка не требуется. Достаточно владеть русским. Но некоторые работодатели прилетают сами и проводят также отбор. Проверяют моторику рук, зрение. Сильных требований по Великобритании нет», — сказал Бактыбек Кудайбердиев.

В центре трудоустройства граждан за рубежом отмечают, что в каждом государстве свой индивидуальный подход. В Корею берут от 18 до 39 лет, в 40 лет компьютер не принимает данные соискателя; на сельхозработы в Великобританию берут до 46 лет.

Сколько стоит трудоустройство

В центре сообщают, что через их ведомство трудоустройство проводится на бесплатной основе.

«Наш центр трудоустраивает граждан бесплатно. Все процедуры, в том числе собеседование и регистрация, — тоже на бесплатной основе», — пояснил директор.

Однако частные агентства, у которых есть разрешение на трудоустройство кыргызстанцев в другие страны, берут определенную плату.

Сумма не должна превышать 50 процентов от предполагаемой зарплаты, которую они будут получать за рубежом.

«Например, наш гражданин трудоустраивается в государства Персидского залива через частные агентства и у него предполагаемая зарплата составляет $800. Частные агентства, согласно законодательству, имеют право брать не более 50 процентов от этой суммы», — отметил Бактыбек Кудайбердиев.

Если же гражданин уже оплатил, но по уважительным причинам не смог уехать, то деньги возвращаются. Как правило, не возвращаются средства за визовый сбор (если виза получена) и консульские услуги.

На какой срок могут уехать кыргызстанцы

Сроки зависят от контракта.

Великобритания набирает сотрудников на краткосрочный период — до шести месяцев. Южная Корея — до четырех лет и девяти месяцев.

«Что касается частных агентств, то там все зависит от контракта. Это может быть от шести месяцев до двух-трех лет», — сказал глава центра.

В основном кыргызстанцы едут на сельхозработы, заводы, фабрики, а также это может быть сфера услуг: отели, рестораны, моллы.

Узнать о вакансиях можно через центр трудоустройства и частные агентства занятости. Вся информация публикуется на сайте migrant.kg.

«Прежде чем поехать, наши граждане ознакамливаются с вакансиями. Смотрят, на что они способны и что им больше подходит. Наличие высшего образования не важно. В основном требуется знание языка», — рассказали в центре.

Сколько зарабатывают кыргызстанцы за границей

В Великобритании заработная плата составляет около 10 фунтов в час, или около 1 тысячи сомов. Рабочие часы в день зависят от погоды, урожайности и других факторов. Работодатель гарантирует минимально 32 часа работы в неделю.

В Турции и странах Персидского залива средняя зарплата начинается от $600. Самыми прибыльными местами считаются крупные авиакомпании. В контракт входят также бесплатное питание, проживание и проезд.

В Южной Корее минимальная зарплата начинается от $1,5 тысячи, проживание и питание за счет работодателя. Также соцпакет, страховка и регулярный отпуск.

Накопить опыт и использовать в Кыргызстане

Бактыбек Кудайбердиев подчеркивает, что главная задача заключается в том, чтобы наши соотечественники, проработав за рубежом, возвращались обратно в Кыргызстан.

Изучив опыт передовых государств, нужно начать применять его на родине.

«Там они зарабатывают хорошие деньги и возвращаются на родину. Есть примеры, когда кыргызстанцы, проработав на территории Великобритании, посмотрев там работу по уходу за клубникой и малиной, приезжают сюда и внедряют в нашей республике. В Кадамджайском районе Баткенской области наш гражданин уже гектарами освоил территорию, выращивает клубнику и продает за рубежом», — рассказал глава центра трудоустройства граждан за рубежом.

Как не попасть в «лапы» мошенников

На базе центра трудоустройства граждан за рубежом насчитывается более 150 частных агентств занятости, которые имеют лицензии и разрешения для трудоустройства граждан Кыргызстана за границей.

Однако, как рассказывает Бактыбек Кудайбердиев, есть много сомнительных частных агентств, которые обманным путем заманивают доверчивых соискателей. Многие посредники предлагают свою помощь в оформлении документов.

Наши граждане перед тем, как выехать за рубеж, должны посетить сайт и ознакомиться. Там все данные частных агентств, которые с нами непосредственно работают. Они должны посмотреть, легальна ли та или иная фирма. Есть компании, которые брали деньги и «кинули» наших граждан, но они в основном находятся за рубежом. На территории КР таких нет. Бактыбек Кудайбердиев

«Они дают заманчивые предложения. Вербуют наших граждан, забирают деньги. Виновника поймать сложно. Поэтому нашим гражданам надо проверять легальность этих организаций и их регистрацию на территории республики», — заметил директор центра.

По его словам, были случаи, когда у кыргызстанцев брали по 70-80 тысяч сомов.

«На счет этих агентств мы уже написали заявление в МВД», — добавил Бактыбек Кудайбердиев.

Центр трудоустройства граждан за рубежом регулирует трудовую миграцию и предотвращает нелегальное трудоустройство.

«Граждане, выезжающие за рубеж через мнительные фирмы, могут попасть в разные ситуации. А когда человек проходит через нашу базу, мы можем помочь ему в любой момент, потому что у нас есть его данные, знаем, где он находится, можем позвонить нашим консульским учреждениям за рубежом, чтобы они контролировали их деятельность. А если это частные агентства, то помочь мы им сможем только через неделю, после того, как они попали в ту или иную ситуацию, потому что мы должны узнать, где находится, с кем уехал, каким путем. Эти моменты затормаживают помощь», — отметили в центре.

Также, рассказал в беседе с 24.kg Бактыбек Кудайбердиев, были факты, когда кыргызстанцы трудоустраивались за рубежом, но, не отработав срок до конца, уезжали работать в более благополучные страны, хотя по договору это запрещено.

«Такие факты были, но это единичные случаи. Причины разные. Бывает так, что хорошо рекламируют работу, но по приезде это не соответствует заявленной рекламе. Также они могут перерабатывать рабочий день, условия проживания могут не понравиться. Конечно, когда граждане так поступают, это бьет по имиджу Кыргызстана, потому что компания, которая приглашала наших соотечественников, полностью может отказаться от соглашений и аннулировать их», — сказал он.

Глава центра трудоустройства граждан за рубежом заметил, что выдаваемая виза позволяет только перемещаться по Европе, но не дает право работать на территории другого государства.

Сколько человек успело уехать сегодня

На сегодня, сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции, более 13,3 тысячи кыргызстанцев легально трудоустроены за рубежом.

По госпрограмме в Великобританию на сельхозработы в 2023-м смогли уехать 5 тысяч 200 граждан, в Южную Корею — 482 человека. Также свыше 129 тысяч граждан получили консультации по миграционным вопросам.

В год трудоустраиваются около 10 тысяч человек.

Граждан устроили на работу с гарантированными зарплатой и социальным пакетом. Кроме того, для всех уехавших проведено предвыездное обучение.

Центр трудоустройства граждан за рубежом является официальным государственным органом, который занимается легальным и безопасным трудоустройством кыргызстанцев в другие страны. Отметим, что такого рода программ не было на протяжении всего периода независимости республики.