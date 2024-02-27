Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти

«Балага суйунчу» — это единовременная выплата при рождении каждого ребенка.

Предоставляется при рождении ребенка. Доходы семьи не учитывают. Размер выплаты — 4 тысячи сомов. В случае рождения одновременно троих и более детей «балага суйунчу» выплачивается в размере 50 тысяч сомов на каждого ребенка.

Паспорт заявителя (при наличии в АИС «ЗАГС» зарегистрированной записи акта о рождении ребенка).

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Как получить деньги?

«Балага суйунчу» выплачивают в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления в органы ЗАГС, ЦОН. Заявителю приходит SMS-уведомление о поступлении денежных средств на счет.

* Денежные средства необходимо обналичить в любом филиале «РСК Банка» или «Айыл Банка» через кассу не позднее шести месяцев со дня подачи заявления. После они вернутся в республиканский бюджет.