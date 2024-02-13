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Общество

Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти

Пособие «үй-бүлөгө көмөк» назначается детям до 16 лет из малообеспеченных семей, включая семьи трудовых мигрантов. Его размер — 1,2 тысячи в месяц.

1

Условия для получения:

  • совокупный доход семьи не должен превышать 1 тысячу сомов в месяц на каждого члена семьи (в совокупном доходе не учитываются пенсии и пособия);
  • все члены семьи трудоспособного возраста должны быть занятыми или должны подтвердить свою нетрудоспособность/временную нетрудоспособность.

Если один или несколько трудоспособных членов семьи не заняты, перед обращением за пособием они должны встать на учет в качестве безработного.

2

Кто не получит пособие

Не занятые и не зарегистрированные в установленном порядке в органах государственной службы занятости.

3

Какие нужны документы:

  • паспорт заявителя;
  • сведения/свидетельство(а) о рождении ребенка/детей.

* бумажное подтверждение (справка) статуса безработного от заявителя (членов его семьи) не требуется.

4

Куда обращаться

В управление труда и социального развития по месту фактического проживания. Прописка не имеет значения.

5

Как можно лишиться пособия

Если гражданин не является в уполномоченный государственный орган в течение двух месяцев, его снимут с учета официального безработного и ищущего работу.

Семьи, подписавшие социальный контракт (100 тысяч сомов) с местными властями, не смогут получать пособие «үй-бүлөгө көмөк» в течение трех лет.

6

Какие льготы положены

Получателям пособия устанавливаются отдельные тарифы на электрическую энергию при потреблении в объеме до 700 кВт/ч в месяц — 50 тыйынов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/277609/
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