Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти

Пособие «үй-бүлөгө көмөк» назначается детям до 16 лет из малообеспеченных семей, включая семьи трудовых мигрантов. Его размер — 1,2 тысячи в месяц.

Если один или несколько трудоспособных членов семьи не заняты, перед обращением за пособием они должны встать на учет в качестве безработного.

Не занятые и не зарегистрированные в установленном порядке в органах государственной службы занятости.

* бумажное подтверждение (справка) статуса безработного от заявителя (членов его семьи) не требуется.

В управление труда и социального развития по месту фактического проживания. Прописка не имеет значения.

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Как можно лишиться пособия

Если гражданин не является в уполномоченный государственный орган в течение двух месяцев, его снимут с учета официального безработного и ищущего работу.

Семьи, подписавшие социальный контракт (100 тысяч сомов) с местными властями, не смогут получать пособие «үй-бүлөгө көмөк» в течение трех лет.