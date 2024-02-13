Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти

Пособие «үй-бүлөгө көмөк» назначается детям до 16 лет из малообеспеченных семей, включая семьи трудовых мигрантов. Его размер — 1,2 тысячи в месяц.
Условия для получения:
- совокупный доход семьи не должен превышать 1 тысячу сомов в месяц на каждого члена семьи (в совокупном доходе не учитываются пенсии и пособия);
- все члены семьи трудоспособного возраста должны быть занятыми или должны подтвердить свою нетрудоспособность/временную нетрудоспособность.
Если один или несколько трудоспособных членов семьи не заняты, перед обращением за пособием они должны встать на учет в качестве безработного.
Кто не получит пособие
Не занятые и не зарегистрированные в установленном порядке в органах государственной службы занятости.
Какие нужны документы:
- паспорт заявителя;
- сведения/свидетельство(а) о рождении ребенка/детей.
* бумажное подтверждение (справка) статуса безработного от заявителя (членов его семьи) не требуется.
Куда обращаться
В управление труда и социального развития по месту фактического проживания. Прописка не имеет значения.
Как можно лишиться пособия
Если гражданин не является в уполномоченный государственный орган в течение двух месяцев, его снимут с учета официального безработного и ищущего работу.
Семьи, подписавшие социальный контракт (100 тысяч сомов) с местными властями, не смогут получать пособие «үй-бүлөгө көмөк» в течение трех лет.
Какие льготы положены
Получателям пособия устанавливаются отдельные тарифы на электрическую энергию при потреблении в объеме до 700 кВт/ч в месяц — 50 тыйынов.