Штрафы за поборы в школах. Как это будет работать

Минобразования разработало законопроект, согласно которому предлагается штрафовать директоров, учителей, родителей, должностных лиц за нарушения или ограничение прав детей на получение образования, а также школьные поборы.

Заведующий отделом правового обеспечения и экспертизы проектов актов МОиН Бектур Ибрагимов на брифинге отметил, что сумма штрафа за незаконные поборы составит 20 тысяч сомов. Он сказал, что во многих учебных заведениях есть общественные фонды, которые собирают средства с родителей.

«Но участие в них сугубо добровольное. Если родитель хочет помочь школе, он может это делать, а если нет, то никто не должен заставлять, влиять через детей, давить», — заметил Бектур Ибрагимов.

Главный специалист управления политики школьного образования и книгоиздания МОиН Гульшан Абдылдаева добавила, что в случае давления на родителей и учеников будут работать не только органы образования, но и правоохранительные, и родительская общественность.

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«Первая задача министерства, почему выставляем законопроект, — обеспечить качество образования. К нам поступает много жалоб, бывает, когда некоммерческие организации, родительские комитеты, общественные фонды давят на родителей. Эта норма будет касаться не только педагогов, но и родкомитетов, общественных фондов. Сборы добровольные, никто не может требовать. А у нас часто они бывают добровольно-принудительные, когда через педагога манипулируют, нарушая права родителей и детей. Ранее такой ответственности в Кодексе о правонарушениях не было, за психологическое, физическое давление — увольнение по статье», — подчеркнула она.

Гульшан Абдылдаева объяснила, как будет работать новая норма, если законопроект будет принят. «Родитель должен будет написать заявление в правоохранительные органы о нарушении. Бывают случаи, когда ребенка выгоняют, если не приносит деньги, не пускают в школу. Это нарушение», — пояснила она.

Главный специалист сказала, что директор должен заниматься привлечением инвестиций в рамках закона о попечительском совете. «У нас есть бизнесмены, меценаты, международные организации. Учебное заведение может проводить различные марафоны, писать проекты, привлекать инвестиции. Мы проводим обучение директоров, чтобы они могли писать проекты. Конечно, требовать с родителей — это самое простое. Но администрация школ должна развиваться при привлечении инвестиционных проектов», — заключила она.