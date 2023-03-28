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Общество

В Кыргызстане предлагают штрафовать директоров, учителей и родителей

Минобразования предлагает штрафовать директоров, учителей, родителей, должностных лиц за нарушения или ограничение прав детей на получение образования, а также за школьные поборы. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, задачами законопроекта являются обеспечение и защита прав и свобод обучающихся в образовательных организациях. Сегодня отмечается их нарушение.

В частности, Кодекс о детях не допускает ограничений (не предусмотренных законодательством страны об образовании) при поступлении ребенка в образовательную организацию и запрещает проведение вступительных испытаний для детей, поступающих в первый класс государственной или муниципальной образовательной организации. Однако, как считают в ведомстве, на практике должностные лица государственных и местных органов, образовательные организации нарушают или незаконно ограничивают права на образовании и не создают необходимых социально-экономических и правовых условий для получения дошкольного и среднего общего образования.

В Минобразования добавили, что, согласно Семейному кодексу, одной из обязанностей родителей в отношении детей является создание необходимых условий для полноценного образования. В то же время увеличивается число детей, не посещающих школу.

По данным Нацстаткома и Минобразования, на начало текущего учебного года более 2,5 тысячи детей не приступили к занятиям в школах.

«Проблемы, с которыми сталкиваются дети, которые не посещают общеобразовательную организацию вообще или пропускают занятия, отсутствуют на уроках, являются довольно сложными, и самим детям справиться с ними тяжело. Одними из причин сложившейся ситуации являются необходимость работать и помогать родителям, отказ родителей отправлять в общеобразовательную организацию по религиозным причинам, отсутствие документов на ребенка, недостаток внимания со стороны родственников ребенка», — говорится в справке.

В настоящее время законом об образовании предусмотрена административная ответственность родителей за неисполнение обязанностей по получению ребенком основного общего образования.

Однако в действующем Кодексе о правонарушениях отсутствуют статьи, предусматривающие ответственность в области образования. Ведомство предлагает внести их.

В частности, штрафовать за нарушение или незаконное ограничение права на образование на 150 расчетных показателей физические и должностные лица и на 300 расчетных показателей — юридические.

За необоснованный отказ принимать ребенка в детсад (после его регистрации в системе электронной очереди) хотят штрафовать на 175 расчетных показателей физические лица и на 200 расчетных показателей — должностные. За такое же нарушение в отношении первоклассников предлагается наказание в 150 и 200 расчетных показателей соответственно.

В ведомстве добавляют, что в системе образования наблюдаются незаконные, так называемые спонсорские взносы, которые направляют на финансовую поддержку общеобразовательных организаций.

«Это довольно значительная сумма, о чем свидетельствуют недовольства родителей обучающихся. Потому-то и выступают против таких добровольно-принудительных взносов. Незаконные денежные сборы в общеобразовательных организациях на любые цели и под любым предлогом недопустимы», — отмечают в Минобразования и предлагают предусмотреть норму о запрете незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных организациях со стороны руководителей и педагогов, в том числе для общественных фондов и некоммерческих организаций. При этом, считают в ведомстве, так как эта проблема резонансная, предлагается ввести взыскание в виде максимального размера штрафа — 200 расчетных показателей как на физических, так и должностных лиц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261816/
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