ВОЗ: Каждый шестой человек в мире страдает бесплодием

Примерно каждый шестой человек в мире, или 17 процентов населения, страдает бесплодием. Такие данные приводятся в новом докладе ВОЗ.

Отмечается, что нет существенных различий в показателях распространенности бесплодия между разными регионами мира. Они сопоставимы как в странах с высоким, так и средним и низким уровнем дохода. Это означает, отмечают в организации, что бесплодие представляет собой серьезную проблему здравоохранения для всех стран и всех регионов.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что огромное количество людей, страдающих бесплодием, говорит о необходимости расширить доступ к его лечению и принять меры для того, чтобы в сфере научных исследований и политике здравоохранения эта тема больше не отодвигалась на второй план. По его мнению, это позволит обеспечить доступ к безопасным, эффективным и недорогостоящим видам помощи при бесплодии, которые помогут стать родителям всем, кто к этому стремится.

В ВОЗ добавили, что, несмотря на большой масштаб проблемы, методы профилактики, диагностики и лечения бесплодия, включая вспомогательные репродуктивные технологии, такие как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), остаются недофинансированными и недоступными для многих людей ввиду их высокой стоимости, связанной с ними социальной стигматизации и ограниченного предложения таких услуг.

В настоящее время в большинстве стран лечение бесплодия чаще всего финансируется людьми из собственных средств, что нередко влечет за собой катастрофические расходы.

По сравнению с жителями более благополучных стран граждане самых бедных стран тратят на лечение бесплодия более значительную долю своего дохода. Необходимость нести такие высокие расходы часто либо не позволяет людям получить доступ к лечению бесплодия, либо, напротив, ввергает их в нищету в результате обращения за медицинской помощью.

Несмотря на наличие в новом докладе убедительных свидетельств высокой распространенности бесплодия в мире, в нем также подчеркивается систематическая нехватка данных о положении дел во многих странах и некоторых регионах. В докладе содержится призыв к повышению доступности национальной статистики о бесплодии в распределении по возрасту и причинам, что позволило бы более точно рассчитать показатели распространенности бесплодия, а также выявить тех, кто нуждается в лечении бесплодия, и выработать стратегии по снижению риска развития бесплодия.

Бесплодие – это заболевание мужской или женской репродуктивной системы, определяемое как отсутствие беременности в течение года и более, несмотря на наличие регулярной половой жизни без предохранения от беременности. Оно может стать причиной значительного стресса, стигматизации и финансовых трудностей и оказывать негативное влияние на психическое и психосоциальное благополучие.