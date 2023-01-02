Арест врачей. Начат сбор средств для помощи задержанным медикам

Профессиональное сообщество обратилось в Медицинский профсоюз Кыргызстана (МПК) с просьбой начать сбор средств в поддержку пяти задержанных детских врачей. Об этом в Facebook сообщила глава профсоюза Бермет Барыктабасова.

Она отметила, что МПК гарантирует прозрачность и подотчетность собранных средств, предназначенных для юридической помощи, адвокатской и экспертной поддержки и сопровождения.

Перечислить средства можно:

«О! Деньги» — 9996701951183 (Нурзат Жумалиева);

«Мбанк» — 996555951183 (Нурзат Жумалиева);

Optima — 4169 5853 4295 9581 (Перизат Анарбекова);

«Элкарт» — 9417 3090 0031 1202 (Перизат Анарбекова).

Напомним, в Бишкеке задержаны врачи Центра охраны материнства и детства и городской детской больницы. Предположительно, причина задержания — смерть ребенка в НЦОМиД. Пятерых водворили в СИЗО-1 Бишкека, еще одного отпустили под домашний арест.

Бермет Барыктабасова отметила, что такое происходит впервые за всю историю страны — без доказательств вины, а точнее из-за того, что родственники умершего ребенка — высокопоставленные лица.