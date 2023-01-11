Не молчать и не бояться. Как бороться с харассментом на работе и в транспорте

Согласно исследованию, в Кыргызстане каждая четвертая женщина подвергалась сексуальным домогательствам на рабочем месте. Министерство труда предложило поправки в Трудовой кодекс, согласно которым виновные в домогательстве должны возместить работнику моральный вред и материальный ущерб. Но проблема в том, что многие боятся открыто заявлять о нарушениях своих границ и молчаливо терпят, боясь потерять заработок, либо вынужденно увольняются.

Времена не меняются

Бишкекчанка Айзада работает гинекологом. За свою жизнь она несколько раз сталкивалась с харассментом.

«Впервые это случилось во время учебы на четвертом курсе. Накануне 8 Марта у нас был зачет, и преподаватель сказал моим одногруппникам, что поставит всем зачет, если я пойду с ним на свидание. Тогда мы слышали, что он склоняет некоторых студенток, понятно, к чему, за хорошие оценки. Я разозлилась и вышла из аудитории, сказав, что никогда на это не пойду. Было очень неприятно и унизительно, ведь я никогда не одевалась вызывающе и хорошо училась. Самое ужасное, что одногруппники не заступились за меня, а наоборот, подталкивали к этому: «Сходи на свидание, что такого», — вспомнила она один из случаев. — Но я не из тех, кто будет молчать, лучше со мной не связываться. В итоге я получила свой зачет, а преподаватель не стал специально портить мне успеваемость. Потом были и другие случаи харассмента, но в более приватной обстановке».

Медик считает, что такое явление распространено и сегодня. Времена не меняются, всегда есть начальники и подчиненные. Студенты заведомо зависимы от преподавателей, которые могут занижать оценки, не ставить зачеты.

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«Знаю одного доктора, который ни одного молодого врача мимо себя не пропускал. Как-то я пришла к нему с просьбой проконсультировать ребенка, сидела в кабинете, когда пришла девушка, которая, видимо, только устраивалась на работу. Доктор стал говорить в ее адрес непристойные слова, выяснять, есть ли у нее парень, девственница ли она, за что будет его любимицей. При этом он не постеснялся моего присутствия. Девушка смутилась, еще немного и, наверное, заплакала бы. Я только смогла сказать, что не нужно таких слов говорить, не буду же с кулаками на мужчину кидаться. Такое поведение просто неприемлемо! — возмутилась Айзада. — Как-то этот доктор предложил подвести меня до Минздрава, нам было по пути. Увидев служебную машину, я согласилась, села с водителем. Но на полпути доктор отпустил водителя и решил меня куда-то увести. Когда я сказала, что расцарапаю ему все лицо и показала ногти, он от меня отстал. Во всех таких случаях мне помогала моя решительность».

Айзада советует молодым сотрудникам вести себя увереннее и смелее. Если же какой-то факт случился, то говорить об этом, не замыкаться в себе. «Всегда можно найти пути выхода: пригрозить высокопоставленными родственниками или обратиться за помощью к другим сотрудникам. Когда один преподаватель нас с подругой пытался затянуть в сауну и не ставил зачет, нам пришлось пожаловаться другому преподавателю. Главное, не молчать», — подчеркнула она.

Сейчас Айзада помогает жертвам насилия. Гинеколог отметила, что очень многие девушки боятся рассказывать о случившемся родителям, чтобы не вызвать их гнев и ярость в свой адрес или лишний раз не расстраивать. Врач подчеркнула важность менять стереотипы, воспитывать молодое поколение с детства так, чтобы люди не боялись говорить о своих проблемах.

Мужчины и пожилые тоже страдают

Харассмент — это домогательство любого вида (физическое, психическое или эмоциональное), любое неприемлемое поведение и действие, нарушающее чужие личные границы.

Подвергаются этому, по словам главы независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасовой, не только студенты, но и пожилые сотрудники, женщины и мужчины.

Работников пенсионного возраста, к примеру, вытесняют со службы путем различных выговоров и увольнением по статье, ищут в их работе любые недочеты.

«Хотя можно отнестись к пожилым медработникам по-человечески, предусмотреть поэтапную «лестницу» условий до окончательного ухода с работы, а не просто выкинуть за борт и забыть все заслуги перед здравоохранением. Они потом на почве стрессов и нервного срыва даже погибают. Что касается сексуальных домогательств, то многие просто молчат, терпят и продолжают работать. Кто-то бросает учебу, работу и профессию. Но есть и те, кто харассменту обязан должностью и лучшим положением за то, что согласились на непристойное предложение», — сказала Бермет Барыктабасова.

Она отметила высокие коррупционные риски при устройстве на работу, сдаче экзаменов, зачетов, получении категорий, лицензий, различных разрешительных документов.

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«Пока есть зависимые (от мужчин — преподавателей, руководителей среднего и высшего звена), тем более молодые и слабые, студенты и врачи, харассмент будет иметь место. Но с этим нельзя мириться. Если вовремя не дать отпор, не отрегулировать вопрос насилия и непристойного, неприемлемого поведения в медицинской среде, то преследования через ресторан, сауну, и так далее продолжатся в самых разных видах», — добавила эксперт.

За помощью можно обратиться в медицинский профсоюз, который занимается урегулированием трудовых отношений, споров и конфликтов между работодателем и работником. «Сейчас мы привлекаем экспертов, которые занимаются проблемой, анализируют законодательство, думают над вариантами решения вопроса стратегически и тактически. Получаем первые результаты», — отметила Бермет Барыктабасова.

Согласно поправкам Минтруда в Трудовой кодекс, каждый имеет право на личную неприкосновенность. Не допускаются насилие, домогательства, преследование в сфере труда со стороны работодателя и коллег по работе. Виновные возмещают моральный вред и материальный ущерб, но только при установлении факта насилия и домогательства к работнику в судебном порядке. А доказать это порой очень сложно, иногда даже невозможно. В случае конфликта не всем хватает сил дойти до логического конца.

Не быть равнодушным

Десятки девочек и девушек подвергаются домогательствам и в общественном транспорте. Бишкекчанка Альбина Дуйшенбиева признается, что сама сталкивалась с этой проблемой не раз за 10 лет учебы в школе, пока приходилось ехать в автобусах и маршрутках из центра города в микрорайоны.

«Это странные ощущения. Мужчина пристраивался сзади и начинал прижиматься, а ты не понимаешь, что происходит и как действовать. Отодвинешься, а он снова прижимается. Одного парня в ответ на такое поведение я оттолкнула сильно рюкзаком, за что он хотел на меня накинуться, но его друг успел остановить. Для меня это был шок, ведь я просто защищала свои границы, — вспоминает она. — И только будучи взрослой ты понимаешь, что происходило тогда в транспорте на самом деле. К сожалению, с этой проблемой сталкиваются не только девочки, но и мальчики, которые чаще всего не рассказывают об этом».

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Альбина Дуйшенбиева много думала над тем, что можно сделать и как изменить ситуацию. Так у нее родилась идея запустить информационную кампанию в транспорте. «Дома дети защищены родителями, в школе они более или менее под надзором учителей. А на отрезке из дома в школу и обратно ребенок предоставлен сам себе. И тут таким взрослым, который может заступиться за него, является водитель. Понятно, что на них и без того оказывается огромное давление, и труд их сложный. Но очень хотелось бы, чтобы водители были неравнодушными и реагировали на призывы детей о помощи», — надеется гражданская активистка.

В рамках проекта она разработала памятки для водителей (как действовать, если в автотранспорте зафиксирован случай домогательства) и для детей (что делать и к кому обратиться в случае домогательства в транспорте). В эфире телеканалов и в соцсетях размещен анимационный ролик с призывом не быть равнодушными к этой проблеме, а на некоторых остановках установлены баннеры с обращением к пассажирам.

Девочкам при домогательстве психологи советуют отойти от преследователя в сторону, а если он будет продолжать свои действия, то твердо сказать: «Прекратите, хватит!»

Некоторым, к сожалению, так отреагировать сложно, поскольку не позволяет воспитание и сложившиеся стереотипы. От девочек все еще требуют быть тихими и покорными. Но специалисты призывают быть смелее.

От взрослых Альбина Дуйшенбиева тоже ждет действий. Самое главное — не быть равнодушным, не делать вид, что ничего не происходит рядом. Нужно заступиться за детей или подростков, к которым пристают, либо отвлечь внимание того, кто домогается, спросить, как куда-нибудь проехать и тому подобное.