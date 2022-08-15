Кыргызстан заключил контракт на импорт 28 тысяч тонн зерна из России

На сегодня у Кыргызстана есть контракты с российскими поставщиками на импорт 28 тысяч тонн продовольственного зерна. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

По ее данным, переговоры по закупу зерновых ведутся и с Казахстаном. Точные объемы не известны.

«Потребность Кыргызстана в продовольственном зерне на этот год оценивается в 769,1 тысячи тонн. Около 75-80 процентов объема ожидается покрыть за счет собственного производства», — рассказали в Минсельхозе.

Количество имеющихся запасов в ведомстве не озвучили.

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В марте Россия заявила, что страны Евразийского экономического союза получат квоты на закупку зерна. Для этого каждому государству нужно было представить до 25 марта 2022 года балансы производства-потребления, на основе которых сформировали квоты.

В начале августа министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия может пересмотреть объемы экспорта продовольственного зерна, если страна не достигнет запланированного показателя урожая в 130 миллионов тонн.