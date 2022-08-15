Летом 2022 года значительно вырос туристический поток в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба Aviasales.

Согласно исследованию Aviasales.kg, в этом году иностранцы искали и бронировали в два раза больше билетов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Больше всего в страну едут из России, Турции, Казахстана, Узбекистана и Германии.

Единственная страна, которая выпала из рейтинга, по сравнению с летом 2021-го, — это Южная Корея. Несмотря на это, она попала в топ стран, из которых планируют путешествие в Кыргызстан на осень.

По данным исследования, по сравнению с летом прошлого года спрос на билеты среди россиян вырос на 98 процентов, среди турок — на 77. В Узбекистане искали билеты в Кыргызстан больше на 119 процентов, в Казахстане — на 5. Среди жителей Германии спрос увеличился на 141 процент.

«Цены на билеты в Кыргызстан тоже изменились. Средняя стоимость билетов из России на лето-2022 составляет 14 тысяч 250 сомов, в прошлом году в аналогичное время цена была на 40 процентов ниже. Похожая картина с билетами из Турции и Казахстана. Цены на билеты из этих стран повысились на 27 и 25 процентов соответственно. А билеты из Узбекистана и Германии, наоборот, подешевели. Средняя стоимость билетов из Узбекистана снизилась на 33 процента, а из Германии — на 9,» — говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на значительное подорожание билетов, россияне занимают первое место в рейтинге.

В топе городов, из которых ищут билеты в Кыргызстан, по-прежнему Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

На осень также наблюдается положительный тренд роста спроса среди иностранцев. По данным ресурса, в топ стран по уровню интереса к осенним путешествиям в Кыргызстан вошли Россия, Турция, Германия, Казахстан, Южная Корея и Узбекистан.