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Общество

В самое отдаленное село Баткена провели интернет, но там нет электричества

В Зардалы, самое отдаленное высокогорное село Баткенской области, провели интернет. Об этом сообщили в Кыргызском отделении интернет-общества (ISOC).

Для этого сельскую школу подключили к солнечной панели, которая снабжает ее электроэнергией. 

По данным организации, в поселке нет электричества, и его жители испытывают сложности в получении экстренной медицинской помощи. Единственную каменистую дорогу, соединяющую с другими поселками, несколько раз в год затапливает.

«В таких случаях жители села Зардалы остаются без связи, не могут добраться до больницы в экстренной ситуации, а иногда женщины умирают по дороге, не доехав до родильного дома», — отмечают в Кыргызском отделении интернет-общества.

Подключение сельской школы к интернету поможет вовремя сообщать в службы экстренной помощи о необходимости их прибытия.

Согласно информации Project Connect, из 2 тысяч 80 школ Кыргызстана подключение к интернету имеют 2 тысячи 61, или 1 процент. Большинство школ без выхода в Сеть в труднодоступных районах, отдаленных и горных селах, таких как Зардалы, Кызыл-Ой и Энильчек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/242364/
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