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Общество

Питьевой воды не будет в двух районах Бишкека

В двух районах Бишкека днем 16 и 17 августа приостановят подачу питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, завтра с 10.00 до 18.00 воды не будет в жилых домах 8-го микрорайона № 45, 46, 47, 45/1, 46/1, 46/4, доме № 45/2 на улице Токомбаева. Это связано с переподключением жилого дома № 83 на улице Жукеева-Пудовкина.

В среду, 17 августа, с 10.00 до 17.00 прекратят подачу питьевой воды в жилые дома, школы, детские сады, больницы и другие объекты в районе, ограниченном улицами Дэн Сяопина — Трудовая — Пишпекская — Кенсуйская. Причина — подключение новой водопроводной линии на улице Кумарыкской.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/242362/
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