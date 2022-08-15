COVID-19 в мире. Заразились более 590,3 миллиона, умерли более 6,4 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 872 тысячи 166 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 590 миллионов 307 тысяч 399 человек. Больше всего в США (92 миллиона 927 тысяч 95), Индии (44 миллиона 253 тысячи 464), Бразилии (34 миллиона 148 тысяч 131), Франции (34 миллиона 406 тысяч 92), Великобритании (23 миллиона 634 тысячи 821), России (18 миллионов 607 тысяч 284), Турции (16 миллионов 295 тысяч 817), Аргентине (9 миллионов 633 тысячи 732), Иране (7 миллионов 475 тысяч 173), Колумбии (6 миллионов 286 тысяч 392), Испании (13 миллионов 294 тысячи 139), Италии (21 миллион 499 тысяч 531) и Германии (31 миллион 535 тысяч 343).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 435 тысяч 535. За трое суток показатель вырос на 4 тысячи 998 человек. В том числе в США всего с начала пандемии скончались 1 миллион 37 тысяч 21 человек, Бразилии — 681 тысяча 253, Индии — 527 тысяч 37, Мексике — 328 тысяч 724, России — 375 тысяч 360, Великобритании — 186 тысяч 798, Италии — 174 тысячи 60.

В Кыргызстане всего зарегистрировали 204 тысячи 671 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 466 тысяч 760, Узбекистане — 243 тысячи 537, Таджикистане — 17 тысяч 721.