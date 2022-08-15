Конкурс директоров школ. Как сдавали тест и на какие уловки шли претенденты

В Кыргызстане проходит конкурс среди претендентов на должности директоров школ. Завершилось тестирование в Баткенской и Джалал-Абадской областях. Многие не справились с заданием.

О том, что тест оказался сложным или кандидаты слабые, в интервью 24.kg рассказала директор Национального центра оценки качества образования и информационных технологий Бактыгуль Шамшидинова.

— Бактыгуль Сабыржановна, как проходит конкурсный отбор? Много ли среди кандидатов бывших директоров? Есть ли несогласные с результатами?

— Я сама находилась в Баткене. Тест в целом прошел неплохо, техника не подвела, претензий по тестовым вопросам не было, кандидаты приветствовали такой отбор. Среди тех, кто прошел проверку и набрал пороговые баллы, были и директора школ, которые в настоящее время исполняют обязанности, и завучи, и обычные учителя.

Всего по Баткенской области документы подали 224 претендента, не прошли первый этап из-за неполного пакета документов 75 человек, всем объяснили причины. У них просроченные паспорта, нет приложения к диплому, нет справки о судимости, от психиатра, нарколога. Некоторые отправляли просроченные справки — за 2014, 2018 годы. Хотя времени на сбор документов дали две недели. Получить справку о судимости занимает от трех до пяти дней. На тест пригласили 149 человек, двое по неизвестным причинам не пришли.

Из 147 участников преодолели порог чуть меньше половины — 60 человек. Ни один из них не подал апелляцию.

Мы брали интервью у участников теста. Они сказали, что задания не тяжелые, это та работа, которую они делали, будучи директорами. Но некоторые признались в сложности по IT-компетенции. Эту работу обычно возлагают на школьного информатика или секретаря, видимо, поэтому у части кандидатов нет таких навыков. Сложновато было и с возрастной психологией, поскольку многие изучали это давно.

В положении прописано, какие разделы будут в тесте. Некоторые претенденты готовились и признались, что очень много для себя нового и полезного узнали и открыли за это время.

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В Баткенской области некоторые участники говорили, что подали документы, чтобы просто посмотреть на процесс, попробовать свои силы.

По Джалал-Абадской области заявления на конкурс отправили 314 кандидатов, 94 человека сдали неполный пакет документов, поэтому в компьютерном тестировании участвовали только 220 человек.

Из них всего 61 претендент набрал пороговый балл и выше.

— То есть меньше трети. Вы тест усложнили? Ведь пробный проходили многие желающие даже не из педагогической среды и показали довольно неплохие результаты. Поэтому ожидалось, что пройдет большинство кандидатов.

— Нет, не усложняли, тест средней сложности, поскольку проходит все-таки первый раз.

Но он стал длиннее. Если в пробном было 40 вопросов, то в настоящем тесте — 80.

При этом порог остался прежним — 60 процентов. Хотя чем длиннее тест, тем больше возможности ответить на вопросы.

Вообще, изначально мы предполагали, что будет 100 вопросов, как часто в мировой практике. Мы изучали опыт других стран и остановились на 80 заданиях. Около 20 вопросов — по управленческому менеджменту, немного больше по законам, там и по госстандарту, и статусу учителя, и закону об образовании, Конвенции о ребенке. Эти законы кандидаты должны знать. Еще немного больше вопросов по педагогике. Ведь это то самое зерно, которое претенденты должны понимать и знать; по IT-компетенции немного меньше вопросов.

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— Апелляцию в Джалал-Абаде подавали?

— Да, 35 человек. Там пошла неправильная информация. Люди подумали, что апелляция — это перетестирование. Но, когда первый человек зашел, второй, им показали их работы, остальные поняли, забрали свои заявления и ушли.

— То есть кандидаты в директора не понимают даже разницу между апелляцией и перетестированием?

— Да. Они не понимают, что нас не обманут, что мы будем проверять все документы. Будущие директора отправляют заявления без наименования школы, в которой хотели бы работать, отправляют документы из подземок, от соседей, а нужно подавать с личной почты, ведь мы будем отправлять уведомления о том, приглашен человек на тестирование или нет. Они не пишут электронную почту, свои номера телефонов для обратной связи...

Мы проделали огромную разъяснительную, подготовительную и организационную работу.

Самое главное — люди поняли: от начала до конца мы работали только по положению. Ни одного человека мы не пропустили, никто никому не помогал, ни один тест не был продан.

Это говорит о надежности и отсутствии коррупционной схемы. Наша программа таким образом установлена, что ни один даже крутой программист не может влезть и поправить результаты. Все итоги закодированы по ИНН паспорта. Мы даже фамилии не знаем.

Кандидаты также поняли, что документы нужно собирать полностью, это все-таки компетенция руководителя, который будет заведовать школой. Если у него нет приложения к диплому, как он, вообще, будет работать? Такой диплом считается недействительным.

— Сколько по времени длится тест?

— Полтора часа, вообще, планировалось на 10 минут меньше, но так как убрали возрастной ценз и могут прийти пенсионеры, которым немного сложно может быть работать на компьютере, поэтому время увеличили. Чтобы пожилые могли спокойно надеть очки, подвигать мышкой, разобраться с компьютером. Сначала проводится утвержденный 15-минутный инструктаж, текст зачитывается на двух языках — государственном и официальном. Только после того, как всем все ясно и понятно, начинается тест.

Вопросы идут также сразу на русском и кыргызском.

Каждый претендент получает свой индивидуальный вариант. Если даже вопросы повторятся у нескольких людей, то ответы будут совсем разные, каждый раз они мешаются.

Первый этап закончим и будем работать над улучшением тестов, мы уже видим, как можно это сделать.

— Многие вакансии остались свободны. Когда их будут заполнять?

— Наверное, в сентябре начнется снова конкурс. Директора, которые сейчас исполняют обязанности, имеют право работать три месяца.

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— Те, кто прошел конкурс, уже считаются назначенными?

— Мы готовим списки кандидатов, раскодируем их и отправим в Минобразования с баллами. Если была конкуренция и кто-то набрал высокие баллы, их утверждают на должность. Но если в школах не было желающих или никто не прошел тест, то там снова объявляется вакансия. Претенденты, у которых был не полный пакет документов, также могут подать заявку.

— В Минобразования говорили, что кандидаты, набравшие одинаковые баллы, будут проходить тест снова. Были уже такие случаи?

— В Баткене нет, а в Джалал-Абаде два претендента в одну школу набрали одинаковый балл. В таких случаях кандидаты сразу проходят повторно короткий тест из 27 вопросов. На это дается полчаса. Кто больше набрал, тот и становится директором.