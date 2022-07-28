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Общество

Увольнение директоров школ. Определен график конкурсного отбора в регионах

В Министерстве образования и науки озвучили график конкурсного отбора на вакантные должности руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

По данным ведомства, тестирование начнется с Баткенской области — 11-12 августа. Всего там 98 вакансий, отбор пройдет в три смены, каждая по 80 человек.

Затем 19-20 августа конкурсный отбор кандидатов пройдет в Чуйской области. Количество вакантных мест — 146, отбор будет в три смены по 100 человек.

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На 22 августа назначен конкурс в Таласской области. Пилот, напомним, стартовал 21 июля именно там. У четверых из семи претендентов документы полностью соответствовали необходимым требованиям. Однако тест сдал только один человек.

Отбор кандидатов будет проводиться в две смены по 82 человека, вакансий — 44.

Тестирование претендентов в Иссык-Кульской области пройдет 21-22 августа так же в три смены по 80 человек. Количество вакантных мест — 85.

Конкурс в Нарынской области назначен на 24 августа. Там 35 вакансий, отбор будет в две смены по 82 человека.

По сведениям Минобразования, все участники, несогласные с результатами, смогут подать заявления на апелляцию. Количество вакантных должностей может измениться после уточнения.

Информация о сроках конкурса и количестве вакансий в Ошской и Джалал-Абадской областях, а также в Бишкеке уточняется.

Согласно указу президента, к началу нового учебного года в 966 школах должны смениться директора, поскольку они занимают должность более пяти лет. Назначать их теперь будут на пятилетний срок. В Минобразования считают введение ограничений правильным, поскольку в некоторых школах руководители не меняются по 20 и более лет.

Всего в Кыргызстане 2 тысячи 333 школы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240829/
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