Положение о конкурсе директоров школ признать незаконным предлагает юрист

Положение о конкурсе директоров школ нужно признать незаконным, поскольку Министерство образования и науки не имеет права его утверждать. Об этом адвокат, доктор юридических наук Тимур Иманкулов сообщил в интервью.

По его словам, ведомство вышло за пределы своих полномочий, утвердив документ, что должно быть проверено Генеральной прокуратурой.

«В статье 55 Трудового кодекса сказано, что положение о конкурсе утверждается законом. Даже в Конституции сказано, что любые ограничения прав человека принимаются только законом. Поэтому нужны дополнения в кодекс», — сказал Тимур Иманкулов.

По его словам, должен быть применен законный механизм увольнения руководителей школ, чтобы не дискредитировать саму идею, чтобы потом люди не могли восстановиться через суд.

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«Сейчас загвоздка в том, что по приказу МОиН и указу президента нужно одним махом уволить всех директоров школ. Если так поступят, то это дискредитирует всю реформу и хорошую идею. Потому что идея правильная и одобряемая обществом, осталось только применить правильный юридический механизм. А он есть в Трудовом кодексе. То есть не увольнять по собственному желанию, чтобы на следующий день они не сказали, что их принудили; плохих — по статье, хороших — по окончании срока действия трудового договора. Ни в коем случае нельзя увольнять с формулировкой в качестве основания увольнения — указ президента или приказ министерства. Все основания увольнения перечислены в статьях 79, 82 и 83 ТК КР. Только они и могут быть. Других оснований нет. В этом и заключается проблема», — пояснил Тимур Иманкулов.

Он считает, что тесты для директоров не нужны.

Назначать должны на основании документов претендентов, опыта их работы и достижений по службе. «Решать на основании коллективного мнения МОиН, родителей, показателей школы. Для меня, как для родителя, главный показатель — это Общереспубликанское тестирование, сколько золотых сертификатов ОРТ заработали ученики этой школы. Потому что государство само ввело этот механизм оценки успешности обучения», — добавил адвокат.

Согласно указу президента, к началу нового учебного года в 966 школах должны смениться директора, поскольку они занимают должность более пяти лет. График конкурса по регионам уже утвержден.