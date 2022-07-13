Цифра дня. 6 тысяч госгрантов на образование утверждено на следующий учебный год

Утвержден перечень специальностей и объем приема обучающихся в высшие учебные заведения на основе государственных образовательных грантов на 2022-2023 учебный год. Решение принято на очередном заседании кабинета министров.

Утверждено 6 тысяч государственных образовательных грантов, из которых 4 тысячи 663 выделены на подготовку педагогических кадров. Дополнительно выделено 205 грантовых мест, которые распределены по естественно-техническим и педагогическим направлениям.

Определена категория граждан, имеющих льготы при зачислении в вузы. Это абитуриенты, получившие наиболее высокие баллы по Общереспубликанскому тестированию в 2022 году, дети с инвалидностью, а также дети погибших в событиях 17–18 марта 2002 года в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, в апрельских, майских и июньских событиях 2010 года, и кайрылманы.

80 государственных образовательных грантов предоставлены для выполнения обязательств по международным договорам.