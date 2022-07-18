Массовая смена руководителей общеобразовательных учреждений в Кыргызстане приведет к потере ценных кадров. Об этом 24.kg сообщил заслуженный учитель КР Евгений Уваркин.
По его словам, большую часть из них нужно считать фанатами своего дела. «Они потратили все свое здоровье и опыт на развитие той школы, в которой трудились. Сейчас очень важно не потерять этих руководителей. Раскидываться кадрами в такое время очень неразумно», — считает Евгений Уваркин.
«К руководству школой могут прийти люди, не нюхавшие пороха. Раньше люди начинали с азов работы в школе, дорастали до завуча, а потом могли претендовать на должность директора. А сейчас можно одним махом решить, 7 лет проработал учителем, прекрасно сдал тест, с интернета скачал стратегию развития школы, чуть-чуть ее подкорректировал, и вот вам готовый директор», — отметил собеседник.
Особым критерием для назначения директоров, по его словам, должно стать мнение родителей учащихся. Ведь именно они являются заказчиками в системе образования, они выбирают школу, язык и форму обучения. Возможно даже провести анонимное анкетирование учеников. Дети, начиная с 7-8-го класса и выше, могли бы высказать свою точку зрения по кандидатурам, которые они знают. Это поможет понять, насколько претендент будет воспринимаемым и коллективом, и родителями, и учениками.
Евгений Уваркин считает, что эффективность деятельности директоров нужно измерять не только по итогам Общереспубликанского тестирования (ОРТ).
«ОРТ не является показателем качества образования. Это вступительный экзамен в вуз, право ученика на поступление, не более того. Отслеживать качество нужно на разных ступенях школьного образования, а не только у выпускников, когда исправить что-либо в их пробелах уже поздно», — добавил он.
Заслуженный учитель КР подчеркнул, что директор должен быть хорошим менеджером, обеспечить хорошие условия в школе, создать здоровый климат, подобрать педагогический коллектив, наладить контакт с родительской общественностью. Ведь без помощи родителей и их финансовой поддержки школе не выжить.
«А самое главное — нужно разделить обязанности директора. В школах должен быть отдельный завуч по науке, который займется качеством образования, изучением новейших технологий, их внедрением и применением, адаптацией к конкретной школе. Наши сегодняшние завучи — это статисты, на которых лежит большой объем отчетности. Они даже толком не могут посещать уроки, поскольку физически не успевают.
Необходимо убрать ненужную отчетность и дать возможность заниматься только качеством образования. Чтобы конечный итог работал на ученика, а не на учителя и его показатели. Школы должны готовить выпускника, который может легко ориентироваться, уверенно выбрать профессию, которой он хочет посвятить свою жизнь, чтобы от него потом была какая-то польза обществу. Нынешний же выпускник зачастую даже не знает, куда будет поступать, и сдает на ОРТ кучу дополнительных тестов просто про запас, чтобы поступить, куда получится. Поэтому школе и нужен отдельный завуч, который займется только наукой и повышением качества образования», — резюмировал он.
Евгений Уваркин занимал должность директора школы в 1993-2018 годах.
Согласно указу президента, к началу нового учебного года в 966 школах должны смениться директора, поскольку они занимают должность более 5 лет. Назначать их теперь будут на пятилетний срок. В Минобразования считают введение ограничений правильным, поскольку в некоторых школах руководители не меняются по 20 и более лет.