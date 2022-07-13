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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Растление шестилетней девочки в Араване. Милиция не нашла доказательств

Следствие не нашло доказательств того, что 63-летний мужчина совершал развратные действия в отношении шестилетней дочери в Араванском районе Ошской области. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ошской области.

Уточняется, что Дуйнохан Камбарова обратилась с заявлением 16 декабря 2021 года в ОВД Араванского района и просила принять меры в отношении мужа.

«На допросе она заявила, что 3 и 14 декабря 2021 года, когда она зашла в дом, дверь в комнату была заперта, после чего стала стучать, потом она увидела, как муж при открытии двери поправлял свои брюки. Войдя в дом, во время переодевания дочери увидела синяки на ее ногах. Несовершеннолетняя была допрошена в присутствии социального сотрудника и матери. Девочка в своих показаниях рассказывала, что отец держал за ноги и бедра, когда мамы не было дома, и пригрозил не говорить», — сообщает УВД Оша.

По информации следствия, отец шестилетней девочки отрицает и утверждает, что жена таким образом хочет оформить дом с магазином на себя.

Судмедэкспертиза на теле и кожных покровах девочки не выявила видимых повреждений, ссадин, царапин, кровоподтеков, ран, а также их следов, целостность половых органов не нарушена.

За отсутствием состава преступления трижды отказано в возбуждении уголовного дела.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239553/
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