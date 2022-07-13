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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

В Араване 63-летний отец развращал шестилетнюю дочь, но милиция бездействует

63-летний житель Араванского района развращал шестилетнюю дочь в течение нескольких лет. Об этом 24.kg сообщила мать девочки Дуйнохан Камбарова.

По ее словам, милиция и прокуратура района полгода не принимают никаких мер по ее заявлению против мужа.

«Моему мужу, отцу моих дочерей, 63 года. Он ранее был женат несколько раз, я тоже была замужем. Мы поженились в 2014-м. У нас родились две дочери. Сейчас старшей шесть лет, младшей четыре года. Когда первой было три года, она мне рассказала, что отец снимал ей трусики и щекотал ее. Толком объяснить она не могла в силу возраста. Позже девочка рассказала, что он также продолжал свои действия уже в машине. У нее были синяки на ногах. Тогда я обратилась в милицию. Сотрудник правоохранительных органов пришел к нам домой, муж поклялся, что больше такого не повторится. Мы продолжали жить. Потом однажды я увидела, что у дочери опухла вся нижняя часть лица. Ее тошнило. Мы обратились в больницу. Я хотела обратиться в милицию, но муж напал на меня и заявил, что я все это делаю, чтобы забрать у него дом и магазин. Потом он уехал в Россию. Затем вернулся, думала, что исправился, но нет. Он начал давать дочке спиртное. Объснял, что хочет вылечить ее от паразитов. Девочка рассказала, что отец засунул ей палец. И тогда я написала заявление», — рассказала Дуйнохан Камбарова.

По ее словам, заявление подано в декабре 2021-го. После этого она ушла из дома.

Женщина добавила, что дочь сильно напугана и последние полгода не ходила в школу.

«В милиции ей задавали вопросы на кыргызском, она же не понимает и смотрит на меня. Они (милиционеры) заявили, что я ее учу. Но она там рассказала некоторые вещи, о которых даже мне не говорила. После допроса в милиции она стала такой напуганной. Оказывается, муж пугал ее тем, что сбросит ее в туалет и скажет всем, что она потерялась. Еще пугал ее тем, что если мы заявим в милицию, посадят нас самих. Медицинская и другие экспертизы не были назначены. Нас просто направили к врачу. А там просто осмотрели гениталии и сказали, что все чисто. Я спросила, будут ли брать какие-либо анализы. Они ответили, что у них нет такой возможности», — сказала она.

По словам Дуйнохан Камбаровой, родственники мужа обвиняют ее в том, что она оклеветала его.

«Нас не вызывают на допросы, не проводят никаких следственных мероприятий. Ничего не говорят о ходе следствия. Никто ничего не делает. Муж ходит как ни в чем не бывало. А мы трясемся от страха», — подчеркнула собеседница.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239514/
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