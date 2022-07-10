А монорельс? Трамвайную сеть построить в Бишкеке предлагает компания из Турции

Турецкие инвесторы выразили заинтересованность в строительстве современной трамвайной сети в Бишкеке. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Национальное агентство по инвестициям КР.

Отмечается, что глава ведомства Равшанбек Сабиров встретился с представителями компании Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. Обсуждались проекты в сфере транспорта и инфраструктуры.

Он отметил, что важен каждый инвестор, который намерен инвестировать в Кыргызстан.

Турецкая компания выразила заинтересованность в модернизации аэропорта имени Исхака Раззакова в Лейлекском районе и строительстве трамвайной системы (легкорельсовый или современный дековиль) в Бишкеке.

Достигнута договоренность о совместной работе по реализации этих проектов.

Компания Yapı Merkezi основана в 1965 году. Она реализовала различные проекты более чем в тридцати странах мира и работает в транспортной, инфраструктурной, строительной и других отраслях.

Отметим, что в 2021 году другая турецкая компания — Sky Ray Ve Оto Yedek Parça Ekipmanlari Üretim Sanayi A.Ş. изучала вопрос строительства монорельсовой транспортной системы в Бишкеке. Однако спустя год о планах ничего не сообщается.

В декабре 2020 года чиновники мэрии столицы тоже говорили о планах построить монорельс. Все желания остаются пока только на бумаге. Вопрос строительства монорельса в Бишкеке поднимался еще в 2014 году.