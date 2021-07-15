Турецкая компания планирует построить в Бишкеке монорельс

Турецкая компания Sky Ray Ve Оto Yedek Parça Ekipmanlari Üretim Sanayi A.Ş. изучает вопрос строительства монорельсовой транспортной системы в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций.

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По ее данным, меморандум о сотрудничестве между компанией и Министерством инвестиций подписали во время официального визита в Турцию президента Садыра Жапарова.

«12-14 июля состоялся визит в Бишкек председателя правления турецкой компании Нежметтина Генчйылмаза и инженера технолога компании Йылгая Йылмаза для изучения транспортной системы Бишкека. Сотрудники Министерства инвестиций совместно с мэрией Бишкека провели выездные работы с турецкими представителями для ознакомления с потенциальными участками строительства монорельсовой транспортной системы», — отметили в ведомстве.

О планах построить монорельсовую транспортную систему в Бишкеке заговорили в конце прошлого года, когда муниципалитет презентовал проект. Горожане к идее отнеслись скептично, но исполняющий на тот момент обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев раскритиковал их, отметив, что это не его фантазии, а вполне реализуемый проект.