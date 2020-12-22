В Бишкеке представили проект надземного транспорта. Хотят построить монорельс

В мэрии Бишкека прошла презентация проекта «Бишкекская монорельсовая транспортная система». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, проект направлен на повышение качества и устойчивости работы городского транспорта, а также безопасности дорожного движения.
Вице-мэр Азиз Алымкулов отметил, что преимуществом такой системы является провозная способность, экологичность, комфортабельность, интегрируемость, разгрузка улиц, безопасное передвижение.
По его словам, строительство монорельса планируется вдоль рек Ала-Арча и Аламедин, поэтому практически исключается снос подпадающих объектов при прокладке и установке стойки опор монорельса.
Вице-мэр подчеркнул, что в мэрии понимают, что это дорогостоящий и долгосрочный проект, но надо двигаться вперед и интегрироваться в современное будущее.
Монорельс — это разновидность рельсового транспорта, форма эстакадного транспорта, где подвеска выполнена нетрадиционным способом, то есть без двух несущих рельсов, которая обеспечивает скоростное передвижение.
Отметим, что вопрос строительства монорельса в Бишкеке поднимался еще в 2014 году.