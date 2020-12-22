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Общество

В Бишкеке представили проект надземного транспорта. Хотят построить монорельс

В мэрии Бишкека прошла презентация проекта «Бишкекская монорельсовая транспортная система». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, проект направлен на повышение качества и устойчивости работы городского транспорта, а также безопасности дорожного движения.

Вице-мэр Азиз Алымкулов отметил, что преимуществом такой системы является провозная способность, экологичность, комфортабельность, интегрируемость, разгрузка улиц, безопасное передвижение.

По его словам, строительство монорельса планируется вдоль рек Ала-Арча и Аламедин, поэтому практически исключается снос подпадающих объектов при прокладке и установке стойки опор монорельса.

По проекту общая протяженность монорельса составит 37 километров, число линий — две, вместимость вагона от 150 до 180 пассажиров, высота монорельса 5-7 метров. Проект планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства.

Вице-мэр подчеркнул, что в мэрии понимают, что это дорогостоящий и долгосрочный проект, но надо двигаться вперед и интегрироваться в современное будущее.

Монорельс — это разновидность рельсового транспорта, форма эстакадного транспорта, где подвеска выполнена нетрадиционным способом, то есть без двух несущих рельсов, которая обеспечивает скоростное передвижение.

Отметим, что вопрос строительства монорельса в Бишкеке поднимался еще в 2014 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177602/
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