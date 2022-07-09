Адвокат обвиняет в смерти политолога судью и прокурора. В суде ответили юристу

Первомайский районный суд Бишкека отреагировал на обвинения адвоката скончавшегося политолога Марата Казакпаева Икрамидина Айткулова.

В смерти политолога Марата Казакпаева виновны прокурор и судья Первомайского районного суда Бишкека, заявил вчера адвокат.

В суде прокомментировали процессуальные действия:

30 июня 2022 года рассмотрено уголовное дело в отношении Марата Казакпаева в совершении преступления, предусмотренного статьей 307 части 1 Уголовного кодекса от 2 февраля 2017-го;

10 марта 2022 года Генеральной прокуратурой уголовное дело передано в Первомайский районный суд Бишкека для рассмотрения по существу;

на судебное заседание, назначенное на 25 марта 2022 года, защитник Икрамидин Айткулов не явился в связи с тем, что у него на это же время назначено рассмотрение другого дела в Свердловском районном суде;

на судебное заседание, назначенное на 6 апреля 2022 года, защитник Икрамидин Айткулов также не явился, через канцелярию суда поступило ходатайство от него об отложении судебного заседания на другой день в связи с тем, что он будет участвовать в другом процессе в Первомайском райсуде.

То есть судебные заседания несколько раз откладывались из-за неявки адвокатов.

29 апреля 2022 года судом был рассмотрен вопрос о продлении срока судебного разбирательства и продлении срока применения меры пресечения в отношении обвиняемого. Суд, выслушав мнения сторон, изучив материалы уголовного дела, постановил продлить срок судебного разбирательства и продлить срок применения меры пресечения в отношении обвиняемого Марата Казакпаева до двух месяцев.

Следует отметить, что стороной защиты данное постановление не было обжаловано.

На судебном заседании 31 мая 2022 года защитником Икрамидином Айткуловым было заявлено ходатайство об изменении меры пресечения обвиняемого на несвязанное с лишением свободы в связи с состоянием здоровья.

Государственный обвинитель просила отказать в удовлетворении ходатайства за отсутствием оснований. Судом заявленное ходатайство защитника оставлено без удовлетворения в связи с тем, что Марат Казакпаев обвинялся в совершении тяжкого преступления против безопасности государства.

В ходе следствия между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании вины. В судебном заседании обвиняемый Марат Казакпаев вину в совершении инкриминируемого деяния признал, поддержал ранее заключенное соглашение о признании вины.

Напомним, в апреле 2021-го ГКНБ распространил информацию о задержании двух граждан за госизмену. Позже стало известно, что одним из задержанных является политолог Марат Казакпаев, второй — экс-глава казахской диаспоры в Кыргызстане Марат Токтоучиков. О периоде преступления и на какую страну работали задержанные, не сообщалось.