Адвокат обвиняет в смерти политолога судью и прокурора. В суде ответили юристу

Первомайский районный суд Бишкека отреагировал на обвинения адвоката скончавшегося политолога Марата Казакпаева Икрамидина Айткулова.
В смерти политолога Марата Казакпаева виновны прокурор и судья Первомайского районного суда Бишкека, заявил вчера адвокат.
В суде прокомментировали процессуальные действия:
- 30 июня 2022 года рассмотрено уголовное дело в отношении Марата Казакпаева в совершении преступления, предусмотренного статьей 307 части 1 Уголовного кодекса от 2 февраля 2017-го;
- 10 марта 2022 года Генеральной прокуратурой уголовное дело передано в Первомайский районный суд Бишкека для рассмотрения по существу;
- на судебное заседание, назначенное на 25 марта 2022 года, защитник Икрамидин Айткулов не явился в связи с тем, что у него на это же время назначено рассмотрение другого дела в Свердловском районном суде;
- на судебное заседание, назначенное на 6 апреля 2022 года, защитник Икрамидин Айткулов также не явился, через канцелярию суда поступило ходатайство от него об отложении судебного заседания на другой день в связи с тем, что он будет участвовать в другом процессе в Первомайском райсуде.
То есть судебные заседания несколько раз откладывались из-за неявки адвокатов.
- 29 апреля 2022 года судом был рассмотрен вопрос о продлении срока судебного разбирательства и продлении срока применения меры пресечения в отношении обвиняемого. Суд, выслушав мнения сторон, изучив материалы уголовного дела, постановил продлить срок судебного разбирательства и продлить срок применения меры пресечения в отношении обвиняемого Марата Казакпаева до двух месяцев.
Следует отметить, что стороной защиты данное постановление не было обжаловано.
- На судебном заседании 31 мая 2022 года защитником Икрамидином Айткуловым было заявлено ходатайство об изменении меры пресечения обвиняемого на несвязанное с лишением свободы в связи с состоянием здоровья.
Государственный обвинитель просила отказать в удовлетворении ходатайства за отсутствием оснований. Судом заявленное ходатайство защитника оставлено без удовлетворения в связи с тем, что Марат Казакпаев обвинялся в совершении тяжкого преступления против безопасности государства.
В ходе следствия между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании вины. В судебном заседании обвиняемый Марат Казакпаев вину в совершении инкриминируемого деяния признал, поддержал ранее заключенное соглашение о признании вины.
Напомним, в апреле 2021-го ГКНБ распространил информацию о задержании двух граждан за госизмену. Позже стало известно, что одним из задержанных является политолог Марат Казакпаев, второй — экс-глава казахской диаспоры в Кыргызстане Марат Токтоучиков. О периоде преступления и на какую страну работали задержанные, не сообщалось.