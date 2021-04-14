Дело о госизмене. Марата Казакпаева заключили под стражу

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения в отношении политолога Марата Казакпаева.

Решением судьи Абдуразака Боромбаева задержанного взяли под стражу. Предварительно, он будет содержаться в СИЗО ГКНБ один месяц.

Кроме того, суд рассмотрел меру пресечения в отношении второго фигуранта уголовного дела экс-главы казахской диаспоры в КР Марата Токтоучикова. Его также взяли под стражу.

Напомним, накануне ГКНБ распространил информацию о задержании двух граждан за госизмену. Позже стало известно, что одним из задержанных является политолог Марат Казакпаев, второй —экс-глава казахской диаспоры в Кыргызстане Марат Токтоучиков. Уголовное дело о госизмене засекречено. О периоде преступления и на какую страну работали задержанные не сообщается.