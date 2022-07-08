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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование 13-летней девочки. Объявлен сбор средств для помощи семье

В Кыргызстане объявлен сбор средств для помощи пострадавшей от насилия 13-летней девочке.

Отмечается, что семья находится в очень тяжелом финансовом положении. Отец девочки был вынужден вернуться из трудовой миграции и сейчас не работает. Состояние здоровья матери также ухудшилось (у нее тяжелое заболевание печени), женщина находится на постоянном стационарном лечении.

По словам известного телеведущего Эркина Рыскулбекова, который объявил сбор, часть денег пойдет на оказание психологической помощи пострадавшей, которой требуется длительная реабилитация.

Средства с пометкой «для девочки» можно перечислить на:

  • Элсом: 0555001862;
  • Мбанк: 0555001862;
  • Карта Оптима банка: 4169 5952 0307 0485;
  • Счет в Демир банке: 1180000023490980.

Напомним, сначала информация об изнасиловании девочки распространилась в социальных сетях. Затем по подозрению в совершении этого преступления были задержаны два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района столицы), еще один соучастник — охранник рынка «Дордой» (предположительно тоже бывший сотрудник ОВД), а также в Первомайском районном суде рассматривается дело в отношении четвертого подозреваемого в изнасиловании — официанта. Все четверо обвиняемых знакомы друг с другом.

Правозащитники обратились к президенту страны в связи с участившимися случаями жестокого насилия в отношении женщин и девочек. Уполномоченная по правам ребенка прокомментировала дело.

Отреагировали также глава кабмина Акылбек Жапаров и его заместитель по соцвопросам Эдиль Байсалов, который призвал СМИ не писать о таких случаях, чтобы «не множить боль». Спустя несколько дней случай прокомментировал и пресс-секретарь главы государства.

Сегодня, 8 июля, активисты и неравнодушные граждане собираются на акцию протеста к зданию Свердловского районного суда в поддержку девочки и за справедливое наказание для насильников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239267/
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