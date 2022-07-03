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Общество

Россия отменила запрет на въезд 47 тысячам граждан Кыргызстана

Россия отменила запрет на въезд 47 тысячам граждан Кыргызстана, сообщает МИД КР.

По данным пресс-службы ведомства, РФ сняла ограничение на въезд около 47 тысяч кыргызстанцев, которым ранее было запрещено приезжать в Россию из-за того, что они совершили на ее территории «мелкие административные правонарушения».

Отмечается, что решение было принято по итогам прошедших в мае переговоров двух стран на высоком уровне.

В списке лиц, которым запрещен въезд в Россию, остаются около 35 тысяч граждан КР.

В 2021 году некоторые из них участвовали в массовых драках мигрантов в Москве. МВД обещало выдворять из России участвующих в массовых драках иностранцев, а мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что таким приезжим не рады.

С августа по октябрь 2021 года в России произошло не менее 11 массовых драк трудовых мигрантов.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238889/
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