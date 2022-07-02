14:21
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Общество
Сюжет: COVID-19

Почему стелс-омикрон не вызывает обеспокоенности у медиков

В Кыргызстане сегодня ни в одном стационаре госпитализированных с коронавирусом нет. Об этом 24.kg сообщила начальник эпидуправления департамента госсанэпиднадзора и профилактики заболеваний Динара Оторбаева.

По ее словам, рост заболеваемости в соседних странах — еще не повод бить в колокола.

«Коронавирус — это инфекция, которая в будущем будет относиться к группе острых респираторных вирусных инфекций, а ОРВИ у нас регистрируют круглый год. Просто летом люди чаще общаются. Однако сегодня почти никто не соблюдает элементарные санитарные правила. Если заболел какой-нибудь вирусной инфекцией, нужно изолироваться, носить маску, соблюдать дистанцию в общественных местах», — сказала Динара Оторбаева.

 100-процентно сказать, что сегодня у нас нет коронавируса, мы не можем. Очень многие заболевшие не обращаются за медицинской помощью.

Динара Оторбаева 

«За прошлую неделю по республике зарегистрировали 29 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Но никто из них, кроме одного, не был госпитализирован, поскольку течение болезни бессимптомное или легкое, люди переносят недуг на ногах. Почти половина из них обследовалась по поводу выезда куда-то, и поэтому хотели знать свой статус. Один среднетяжелый госпитализированный в Оше уже выписан в удовлетворительном состоянии», — отметила Динара Оторбаева.

Читайте по теме
Новая вспышка COVID-19. В Минздраве Кыргызстана рассказали, как готовятся

Отметим, что в городе Алматы (Казахстан), с 16 июня растет число заболевших COVID-19. Причина вспышки, по данным местных СМИ, — стелс-омикрон. Он выявлен и в Узбекистане.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) делит вирусы на две группы — вызывающие интерес и вызывающие обеспокоенность (из-за возможных осложнений). Стелс-омикрон не вызывает обеспокоенности, поскольку тяжелого течения нет. На сегодня в Кыргызстане все спокойно. Многие страны в мире снимают ограничения, связанные с коронавирусом», — резюмировала Динара Оторбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238808/
просмотров: 3446
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. Механизм COVAX прекратил свою деятельность
Министр здравоохранения привился от COVID-19 и призвал граждан вакцинироваться
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане снизилась
Заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 52 процента за 28 дней
Евросоюз не использовал 215 миллионов доз вакцин от COVID-19 на 4 миллиарда евро
Нобелевскую премию получили ученые, помогавшие создать вакцину от COVID-19
COVID-19. В Кыргызстане «смертоносных» штаммов нет
Новый штамм коронавируса? В соцсетях жалуются на рост заболеваемости ОРВИ
COVID-19. ВОЗ предупредила о быстром распространении в мире нового штамма
США помогают Минздраву улучшить эпидемиологический надзор за смертностью
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ненадолго потеплеет, но&nbsp;потом снова пойдет снег В Бишкеке ненадолго потеплеет, но потом снова пойдет снег
Проезд в&nbsp;общественном транспорте подорожал. Что об&nbsp;этом думают жители Бишкека Проезд в общественном транспорте подорожал. Что об этом думают жители Бишкека
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Пропали свет, газ, вода... Телефоны самых важных городских служб Пропали свет, газ, вода... Телефоны самых важных городских служб
Бизнес
Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
5 февраля, понедельник
14:19
Музыкальная премия «Грэмми». Победители и наряды с красной дорожки Музыкальная премия «Грэмми». Победители и наряды с крас...
14:00
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
13:44
В Кыргызстане за сутки произошло семь пожаров
13:22
Авария на ТЭЦ Бишкека. Минэнерго планирует построить мини-теплоэлектроцентраль
13:03
Авария на ТЭЦ. Куда звонить, если нет отопления и горячей воды