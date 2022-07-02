Почему стелс-омикрон не вызывает обеспокоенности у медиков

В Кыргызстане сегодня ни в одном стационаре госпитализированных с коронавирусом нет. Об этом 24.kg сообщила начальник эпидуправления департамента госсанэпиднадзора и профилактики заболеваний Динара Оторбаева.

По ее словам, рост заболеваемости в соседних странах — еще не повод бить в колокола.

«Коронавирус — это инфекция, которая в будущем будет относиться к группе острых респираторных вирусных инфекций, а ОРВИ у нас регистрируют круглый год. Просто летом люди чаще общаются. Однако сегодня почти никто не соблюдает элементарные санитарные правила. Если заболел какой-нибудь вирусной инфекцией, нужно изолироваться, носить маску, соблюдать дистанцию в общественных местах», — сказала Динара Оторбаева.

100-процентно сказать, что сегодня у нас нет коронавируса, мы не можем. Очень многие заболевшие не обращаются за медицинской помощью. Динара Оторбаева

«За прошлую неделю по республике зарегистрировали 29 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Но никто из них, кроме одного, не был госпитализирован, поскольку течение болезни бессимптомное или легкое, люди переносят недуг на ногах. Почти половина из них обследовалась по поводу выезда куда-то, и поэтому хотели знать свой статус. Один среднетяжелый госпитализированный в Оше уже выписан в удовлетворительном состоянии», — отметила Динара Оторбаева.

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Отметим, что в городе Алматы (Казахстан), с 16 июня растет число заболевших COVID-19. Причина вспышки, по данным местных СМИ, — стелс-омикрон. Он выявлен и в Узбекистане.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) делит вирусы на две группы — вызывающие интерес и вызывающие обеспокоенность (из-за возможных осложнений). Стелс-омикрон не вызывает обеспокоенности, поскольку тяжелого течения нет. На сегодня в Кыргызстане все спокойно. Многие страны в мире снимают ограничения, связанные с коронавирусом», — резюмировала Динара Оторбаева.