Новая вспышка COVID-19. В Минздраве Кыргызстана рассказали, как готовятся

Минздрав готов на случай очередного подъема заболеваемости COVID-19. Об этом 24.kg сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков.

По его словам, острой нужды вводить ограничения в связи с ростом заболеваемости в соседнем Казахстане в настоящее время нет.

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«Но на случай увеличения количества больных коек достаточно. Сектор общественного здравоохранения работает, все мероприятия проводятся согласно утвержденному плану. Красная зона в первую очередь будет открываться в Республиканской клинической инфекционной больнице, а при необходимости и в других организациях здравоохранения», — сказал Жаркынбек Касымбеков.

«Протокол лечения ясный, врачи уже опытные, знают, как инфекция ведет себя, как проявляется, как лечить пациентов. Коллективный иммунитет у населения выработан. Кампания по вакцинации от коронавируса продолжается. Прививки ставят только по желанию граждан», — добавил и. о. министра.

Отметим, что в городе Алматы (Казахстан) с 16 июня растет число заболевших COVID-19. Причина вспышки, по данным местных СМИ, — стелс-омикрон. Он выявлен и в Узбекистане.