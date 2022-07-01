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Общество

В Кыргызстане начнут выдавать цифровые больничные листы

Министерство здравоохранения запустило цифровой больничный лист. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, информационная система «Цифровой больничный лист» запущена пока в пилотном режиме в столичных ЦСМ № 3, 5, 6 и 9.

«Больничные листы будут оформляться и выдаваться в цифровом варианте, защищенном QR-кодом», — отметили в министерстве.

В Минздраве отметили, что информационная система предназначена для автоматизации процесса формирования листа временной нетрудоспособности организациями здравоохранения. Она дает возможность вести учет выданных больничных листов в электронной форме в единой базе данных, а также проводить аналитику для выработки более эффективных управленческих мер в области защиты здоровья. В цифровом больничном листе отражаются сведения о человеке, организации здравоохранения, выдавшей документ, причине и сроках нетрудоспособности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238802/
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