Простофакты. О синдроме бедности Эдиля Байсалова и миллионных долгах

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов считает, что «упреки в расточительстве чиновников» в адрес нынешних властей неуместны. Об этом чиновник написал в Twitter.

Мы давно отказались от синдрома бедности! Государство наше крепко стоит на ногах. Свидетельством тому служат хотя бы очевидные цифры роста бюджета! Эдиль Байсалов

Так он отреагировал на публикацию в СМИ, где главе кабмина Акылбеку Жапарову, который закатил той для депутатов в ресторане «Дасмия», напомнили: президент Садыр Жапаров запретил расточительство.

Однако Эдиль Байсалов, считает, что «это нормальная практика здорового государства». Однако хочется напомнить замглавы кабмина:

На поддержку бюджета кабинет министров Кыргызстана возьмет в кредит у Евразийского фонда стабилизации и развития $160 миллионов.

Сумма поступит двумя траншами по $80 миллионов в 2022-м и 2023 годах.

Отметим, что под предлогом пополнения бюджета в Кыргызстане вновь легализовали казино, вопреки массовому сопротивлению и игнорируя требования граждан, которые чуть ли не каждый день выходили на митинг против законопроекта об игорной деятельности. Власти же заверяли, что мера вынужденная именно из-за нехватки денег в бюджете. Как-то не вяжутся эти аргументы со словами замглавы кабмина Эдиля Байсалова, который, по его словам, уже победил «синдром бедности».

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Не скрывает тяжелое финансовое положение в стране и председатель кабмина Акылбек Жапаров, который посетовал, что китайский Эксимбанк, которому Кыргызстан задолжал почти $1,8 миллиарда, может в счет погашения долга ввести внешнее управление на стратегических объектах КР.

«За пять лет мы должны найти выход, как выплатить эти деньги. Я не пугаю, но ТЭЦ Бишкека, ЛЭП «Датка — Кемин», альтернативная дорога север — юг могут уйти другим людям. В частности, «Эксимбанк» может назначить своего управленца», — сказал Акылбек Жапаров.

Если мы уже победили бедность, в чем уверен Байсалов, так отдали бы долг и спали спокойно.

А недавно на заседании парламента министр энергетики Доскул Бекмурзаев посетовал, что у ведомства не хватает денег даже на ремонт сетей. И такая ситуация не только в Минэнерго. На нехватку средств жалуются почти все ведомства и министерства, ну разве что кроме ГКНБ.

Чтобы освежить память чиновнику, 24.kg собрало за последние полгода все гранты и кредиты, которые наши власти набрали. Сумма вышла внушительная — свыше $740 миллионов. Власти Кыргызстана берут деньги на все — от ремонта дорог до спасения лесов и пастбищ.

На днях стало известно, что Всемирный банк выделит $50 миллионов на модернизацию энергосектора. Половину денег предоставят в виде гранта, остальное кредит на льготных условиях. Деньги предназначены для оказания поддержки кабинету министров Кыргызстана в финансовом восстановлении и повышении операционной эффективности электроэнергетического сектора страны.

Дополнительно государственный секретариат Швейцарии по экономике предоставит $8 миллионов грантовых средств.

Кроме того, $31 миллион на региональные пастбищные сообщества выделяет Международный фонд сельскохозяйственного развития, $8 миллионов — грант, остальное кредит на 40 лет.

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Правительство Индии предоставит на грантовой основе до 126 миллионов 290 тысяч сомов (около $1,5 миллиона) на реализацию проектов по созданию инфраструктуры в сфере образования, медицинского обучения, сельского хозяйства и агропромышленности, микро-орошения, возобновляемых источников энергии, торговли, транспорта и связи.

Япония выделяет Кыргызстану 1 миллиард 33 миллиона иен (около $7,5 миллиона) для защиты от снежных заносов на трассе Бишкек — Ош.

Международная ассоциация развития (МАР) даст Кыргызстану $100 миллионов для улучшения ситуации с водоснабжением в Баткенской и Иссык-Кульской областях. Половина средств — грант, другая — льготный кредит.

Евразийский фонд стабилизации и развития выделяет грант в $3 миллиона для сферы здравоохранения Кыргызстана. Их намерены потратить на закупку автомашин для службы санавиации и реанимобилей.

Кроме того, Кыргызстан возьмет кредит у крупного российского банка в размере $500 миллионов. Как пояснил глава кабмина Акылбек Жапаров, деньги направят на закупку удобрений, битума и семян. Под какие условия будет взят кредит, Жапаров не уточнил.

Германский банк развития (KfW) предоставил Кыргызстану 10 миллионов евро (около $10,3 миллиона) для оказания поддержки агрофинансовому сектору.

Министерство сельского хозяйства получило грант на сумму $29 миллионов от Продовольственной и сельскохозяйственной программы ООН (ФАО) для восстановления лесов и пастбищ республики.

Год назад, в августе 2021-го, Садыр Жапаров также, поздравляя кыргызстанцев с Днем независимости, заявил: «В условиях серьезных экономических трудностей нам удалось стабилизировать ситуацию. Если в прошлом году Кыргызстан занял $350 миллионов на покрытие бюджета, то в этом году мы нашли способ улучшить ситуацию, не занимая ни тыйына».

С октября 2020 года подписаны соглашения с международными партнерами о предоставлении $758,3 миллиона. Из них $291,5 миллиона — гранты, $466,8 миллиона — кредиты.