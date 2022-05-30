В рамках соглашения «Устойчивость региональных пастбищных сообществ» между Кыргызской Республикой и Международным фондом сельскохозяйственного развития $6 миллионов грантовых средств будут потрачены на консультационные услуги. Об этом стало известно сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике.

Донор выделяет Кыргызстану $31 миллион, в том числе $8 миллионов гранта и $23 миллиона кредита на 40 лет под 0,75 процента годовых. $17 миллионов из них пойдут на выдачу средств для пастбищных комитетов, женщинам и молодежи. Кроме того, предусмотрены ремонт лабораторий пищевой безопасности, закупка оборудования для борьбы с саранчой.

Однако депутаты раскритиковали соглашение. Они посчитали, что слишком много средств идет на консультационные услуги, различные тренинги и помощь общественным объединениям, которые, по сути, являются частными организациями.

«Я против этого соглашения. Мы просто берем в кредит, и народ делаем бедным», — сказал Дастан Бекешев.

А его коллега Шарапаткан Мажитова предложила расформировать Министерство сельского хозяйства. Она сказала, что ведомство пришло с кредитным соглашением, но предыдущие займы на льготных условиях фермеры не увидели.

«Они просто деньги съедают. Хотят помочь женщинам и детям. Как они это сделают, если фермерам помочь не могут? Они ждали льготные кредиты, но не смогли получить деньги», — возмутилась нардеп.