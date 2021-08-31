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Власть

Не занимали ни тыйына. Пресс-секретарь президента пояснил слова Садыра Жапарова

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев в связи с неверным толкованием разъяснил слова главы государства Садыра Жапарова о международных кредитах.

Садыр Жапаров сегодня во время поздравительной речи в честь 30-й годовщины независимости Кыргызстана заявил: «И в условиях серьезных экономических трудностей нам удалось стабилизировать ситуацию. Если в прошлом году Кыргызстан занял $350 миллионов на покрытие бюджета, то в этом году мы нашли способ улучшить ситуацию, не занимая ни тыйына».

Как отмечается, эти слова были неверно истолкованы отдельными гражданами.

«Имелось в виду, что в этом году ни один тыйын из зарубежных кредитов не был взят на поддержание государственного бюджета. Это не касается инфраструктурных проектов, о которых говорят отдельные граждане», — подчеркнул Эрбол Султанбаев.

Отметим, в соцсетях граждане стали приводить данные о кредитах и грантах, полученных Кыргызстаном с момента вступления Садыра Жапарова в должность президента в январе 2021 года. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/205629/
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