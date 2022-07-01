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Общество
Сюжет: COVID-19

В России сняли все антиковидные ограничения

Роспотребнадзор снимает все антиковидные ограничения. Об этом сообщает ТАСС.

В организации отмечают, что при необходимости действие ограничений может быть возобновлено.

В Роспотребнадзоре добавили, что недельный показатель заболеваемости COVID-19 в стране с середины февраля снизился более чем в 64 раза. Почти все подтвержденные случаи протекают либо в легкой форме — в виде острого респираторного заболевания, либо бессимптомно.

В ведомстве сообщили, что меры по своевременному выявлению заразившихся, а также мониторинг эпидемического процесса сохранятся после снятия ограничений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238766/
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